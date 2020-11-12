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ANKARA

Bunun adı vicdansızlık: Dolandırıcılar SMA hastası bebeklerin yardım kampanyalarını hedef aldı

Ankara'da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 ile mücadele eden 23 aylık Öykü Elmalıca ve SMA Tip 2 ile mücadele eden 28 aylık Mira Lina Pala'nın fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, yardımseverlerden para topladı. Durumu fark eden aileler, suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Dolandırıcılar SMA hastası bebeklerin yardım kampanyalarını hedef aldı.
Dolandırıcılar SMA hastası bebeklerin yardım kampanyalarını hedef aldı.

Başkent'te dolandırıcılar, SMA hastası bebeklerin yurt dışında uygulanan gen tedavisi görebilmesi için sosyal medyada ailelerinin başlattığı yardım kampanyalarını kullandı. Kimliği belirsiz kişiler, 23 aylık Öykü Elmalıca için açılan hesabı birebir taklit ederek, küçük kızın fotoğrafının yer aldığı; ancak IBAN bilgisinin farklı olduğu sahte hesap açtı. Dolandırıcılar yine 28 aylık Mira Lina Pala için açılan hesabı taklit ederek, 'Mira Lina Kara' adıyla başka bir sahte hesap açtı. Bu yöntemle hesapları gerçek sanarak takibe alan yardımseverlerden para toplayan şüpheliler, yardım kampanyalarına da zarar verdi.

  • Çocukların tedavisi için sosyal medyadan yardım bekleyen aileler, durumu fark ederek suç duyurusunda bulundu. Ayrıca ailelerin başvurusu üzerine bu sahte hesaplar kapatıldı.

'Başka sayfalara itibar edilmesin'

Öykü Elmalıca'nın babası Hasan Elmalıca, hesaplarının tek bir karakter dışında taklit edildiğini söyledi. Bu süreçte kötü niyetli insanlarla karşılaştıklarını kaydeden Elmalıca, "Biz çocuğumuzu kurtarmak için mücadele içerisindeyiz; ancak bu insanlar bizim sosyal medya hesabımızı birebir kopyalayıp Öykü'nün fotoğrafını, bilgilerini kopyalayıp sadece IBAN bilgisini değiştirerek kendi adlarına para toplamaya çalışıyorlar. Biz evladımızı kurtarmak isterken, bir çocuğun canı üzerinden böyle bir şey yapmaya kalkan insanları tarif edecek bir kelime yok. Bu konuda biz gerekli işlemleri yaptık ve bu hesap kısa sürede kapatıldı. Bizim tek bir hesabımız var. Bu sayfada Öykü'nün bütün bilgileri, belgeleri, bizim banka bilgilerimiz mevcut. Başka sayfalara itibar edilmemesi, eğer böyle bir durumla karşılaşılırsa bize bildirmelerini rica ediyoruz" diye konuştu.

'Gerekli yasal işlemleri yaptık'

Anne Sühal Elmalıca, Öykü için bir kuruşu bile bir araya getirebilmek için çok büyük mücadele verdiklerini belirterek, "Sesimizi insanlara duyurabilmek için geceler boyu uykusuz kaldığınız oluyor; ama vicdansız insanlar bizim adımıza para toplamışlar. Biz bunun için gerekli yasal işlemleri de yaptık, başvurularımızı da yaptık, polis merkezlerine bildirimlerinizi de yaptık. Bizi yıpratan şey, insanlar sürekli arayıp 'sizin hesabınız gerçek mi, sahte mi?' şeklinde sorular yöneltmeye başladılar. Biz sadece çocuğumuz için çocuğumuzun tedavisi için bir çaba içerisindeyiz. Lütfen dolandırıcılar yüzünden Öykü'nün kampanyası zarar görmesin, tedavisi için gereken miktarı bizim bir an önce toplamamız gerekiyor. Bu hesaplara bu sahte hesaplara itibar edilmesin" diye konuştu.

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'Kampanyamız durma noktasına geldi'

28 aylık Mira Lina Pala'nın babası Cihan Pala ise, "Bu insanlar benim kızım adına sahte hesap açıp para toplamışlar. Yaklaşık 3 bin 500, 4 bin TL civarında para toplamışlar. Biz şahsı tespit ettik, ismi, adresi ve telefon numarası mevcut. İnsanların duygularıyla oynayarak para toplamış. Biz hemen gerekli yerlere durumu bildirdik. Gerekli hukuki işlemleri başlatacağız. Bu durumu avukatımız yargıya taşıyacak. Bu olaydan sonra kampanyamız durma noktasına geldi. Kızımızı sağlığına kavuşturmak istiyoruz. Biz de her anne baba gibi kızımızın elinden tutup onunla yürümek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Zamanımız kalmadı artık"

Anne Şeyda Pala ise dolandırıcıların kızlarının raporundaki ismi 'Mira Lina Kara' olarak değiştirerek başka bir sosyal medya hesabından bağış topladıklarını anlattı. Pala, "Bizimle iletişime geçmeden başka bir hesaba bağış yapmasınlar lütfen. Bizim iletişim numaramız var. Büyük miktarlarda bağışlar farklı hesaplara yapılmasın. Zamanımız da kalmadı artık" dedi.

Ünlüler onun için seferber oldu: SMA hastası minik Gökalp için son 30 gün
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Bursa'da, Spinal Musküler Atrofi (SMA) olarak adlandırılan, kas kaybı ve zayıflığına yol açan Türkiye'de ise her 6 bin doğumda bir görülen hastalığıa yakalanan Gökalp'in yaşam mücadelesi sürüyor. Omurilikteki motor sinir hücrelerinin kaybına yol açarak vücut merkezine yakın kasların tutulumuyla, vücutta iki taraflı olarak güçsüzlüğe yol açan SMA tip-2 hastası Gökalp, yürürken, otururken, yemek yerken hatta uyurken bile zorluk yaşıyor.
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Gökalp ciğerlerinin gelişmesi ve nefes alabilmesi için sürekli 'bibap' denilen cihaza bağlı tutuluyor. Gökalp'in annesi Yelda ve babası Sefa Küçük, bebeklerinin hayata tutunabilmesi için, yoğun çaba sarf ediyor. Gökalp'e bu hastalığı yenebilmesi için dünyada sadece Amerika'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı bulunan yaklaşık 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin uygulanması gerekiyor.
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Küçük çifti, açtıkları '@gokalp_sma' isimli sosyal medya hesabı üzerinden bebeklerinin yaşama tutunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Kampanyanın başladığı zamandan bu yana, devlet yetkilileri, iş insanları, oyuncu, şarkıcı, sosyal medya fenomeni birçok kişinin de çağrısıyla bu zamana kadar 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Gökalp'in yaşama tutunabilmesi ve 'gen' tedavisine başlayabilmesi için toplanacak 1 milyon dolar ve bir ayı kaldı.
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Gökalp'in hastalığının sadece yürüme ve oturmada değil, uykusunda hatta yemek yerken bile sorunlar yarattığını anlatan anne Yelda Küçük, Gökalp 3 aylıkken fiziksel olarak hareketlerinde gerilemeye başlamıştı ama biz ne yazık ki hastalığını 11 aylıkken öğrenebildik. 11 aylıkken SMA kas hastalığı ile tanıştık. SMA hastalığı ne yazık ki çocuklarda fiziksel olarak yürümede, oturmada engel.
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Gökalp yatarken dönemiyor mesela şu anda. Yemek yemede sorunlar yaşıyoruz, ciğerleri gelişsin diye bibap cihazı kullanıyoruz uykusunda. Aynı zamanda bağırsak problemleri çok yaşıyoruz. Bunun gibi sorunlara yol açıyor ve ciddi bir hastalık. Ne yazık ki bebek ölümlerinin genetik nedenlerinin bir numaralı sebebi dedi.
Title
Gökalp'in Amerika'da uygulanan bir tedaviyi alması gerektiğini söyleyen Yelda Küçük, 2 yaş altı bebeklerde uygulanan ABD'de bir gen tedavisi var. Gökalp bu tedaviye muhtaç. Şu anda 22 ayı geçti. Yakında 2 yaşına girecek. Bu sebepten dolayı hızlı bir şekilde kampanyamızı yürütmemiz gerekiyor, Gökalp'in son umudu diyebilirim. Gökalp'e tedavi aldırmak istiyorum çünkü geleceğini kurtarmak istiyorum diye konuştu.
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Gökalp'in tedavi olmazsa yatağa bağlı yaşayacağını belirten Yelda Küçük, Bunu dile getirmek istemiyorum ama yatağa mahkum olacak. Biz hareket ettirmeden Gökalp hareket edemeyecek. Gece uykularında çok büyük problemler yaşıyoruz, sürekli ben döndürüyorum tek bir tarafa yüklenmesin, yatmasın diye. Fiziksel olarak aklınıza gelebilecek her sorun, onu da geçtim solunum çocuklar için en büyük problem.
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Cihaza bağlı bir şekilde hiçbir şekilde uyumasını istemiyoruz. O da kabullenemedi hala. Yemek yemesi daha sağlıklı olsun, katı beslenemiyoruz çünkü. Biz de bu hastalığı başımıza gelmeden bilemiyorduk, diğer anneler de kendilerini bizim yerimize koysunlar ve Gökalp'i kendi çocukları gibi görsünler dedi.
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Başlatılan kampanya hakkında bilgiler veren baba Sefa Küçük, Bizim kampanya başlattığımız tedavinin adı 'zolgensma' gen tedavisi. Bu ABD merkezli tedavi ve 2 yaşın altındaki bebeklere uygulanan bir tedavi. Bizim de bu tedaviyi alabilmemiz için 30 günümüz kaldı, tedavinin masrafı 2 milyon 400 bin dolar. Biz şu ana kadar 1 milyon 400 bin dolar topladık, yardımsever vatandaşlarımızın sayesinde.
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Kalan 1 milyon doları da son 30 gün içinde toplayıp tedavi için gerekli işlemleri yapıp, ABD’ye gidip tedavi almamız gerekiyor. Bu tedaviyi alabileceğimize inanıyorum. Yardımsever vatandaşlarımız ve iş insanlarımız sayesinde bu yerlere geldik, devamının da geleceğini düşünüyorum. İnşallah bu kısa vakitte bunu toparlayıp, bu tedaviyi alabiliriz dedi.
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Gökalp'in yürüdüğü günleri özlemle beklediklerini dile getiren Sefa Küçük, İlk başladığımızda kampanyada 160 bin kişinin 100 TL vermesi gerekiyordu. En son 140 bin kişi olarak başladık. Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bu tedavi şu ana kadar vücudunda Gökalp'in fiziksel olarak kayıpları var. Biz bunları koruyabilmek için günde 3 kere yoğun şekilde fizik tedavi, havuz çalışması yapıyoruz mevcut kasları koruyabilmek için.
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Tedavi sonrasında yine fizik tedavi ile birlikte daha fazla kas kazanmak için çocuğumuzu yürütebileceğimiz günleri özlemle bekliyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam. Bağış kampanyamız Instagram sayfamız üzerinden devam ediyor. '@gokalp_sma' adresinde her şey mevcut. Yapamadığınız yerde biz de destek oluyoruz diye konuştu.
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Hastalığı yüzünden Gökalp'in vücudunda fiziksel bozuklukların olduğunu söyleyen Sefa Küçük, Vücutta fiziksel bozukluklar oluşuyor, ayakta, omurilikte. Bunların oluşmaması için korse kullanıyoruz, ayaklarda da bozulmayı önlemek için de afo kullanıyoruz. Fizik tedavi uygularken ya da oyun oynarken de sürekli bunları kullanıyoruz.
Title
İlacı alana kadar fiziksel gücümüzü koruyup, sonrasında gücümüze güç katıp çocuğumuzu ayaklandırmak istiyoruz. Normalde can yakıcı. Kimse istemez ki sizi sıksın. Korse sıkıyor, hareket kabiliyetini de azaltıyor. Ama daha ciddi problem çıkmaması adına buna mecburuz ifadelerini kullandı.
Ünlüler onun için seferber oldu: SMA hastası minik Gökalp için son 30 gün
Bursa'da, SMA tip-2 hastası olan 23 aylık Gökalp Küçük'ün, yaşam mücadelesi devam ediyor. Hastalığı yenebilmesi için 2 yaşından önce Amerika'da uygulanan gen tedavisini görmesi gereken Gökalp'in sadece 30 günü kaldı. 2 milyon 400 bin dolarlık tedavinin karşılanabilmesi amacıyla Gökalp'in ailesinin başlattığı yardım kampanyasında 1 milyon 400 bin dolar toplandı. Ünlü isimlerin de destek verdiği kampanya hakkında konuşan baba Sefa Küçük tedaviyi alabilmeleri için son bir milyon dolar kaldığını belirterek, "Şu anda 68 bin kişi 100 TL verdiğinde bu kampanyayı sonuçlandırmış oluyoruz. Bakınca 1 milyon dolar çok gözükebilir ama 68 bin kişi bir araya geldiğinde oluşabilecek bir rakam" dedi.


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