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Burç Ormanı’nda karavan parkı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni karavan konaklama alanını Burç Tabiat Parkı’nda açtı.

04:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Karavan Parkı.

Karavan Parkı.

Karavan turizminin şehirde gelişmesi ve hem yerel hem de yabancı turistte değişen tatil anlayışına cevap verebilmek için yapılan yeni Burç Karavan Park, 5 bin 450 metrekare alana kuruldu.

ORMAN MANZARALI TERAS SİSTEMİ

40 karavan araç kapasitesine sahip, doğa ile iç içe olan karavan park, kapalı ortak alanında ziyaretçilerine elektrik, su, tuvalet, banyo imkanları sunuyor.

Burç Tabiat Parkı içinde oluşturulan alan da teraslama yöntemiyle düzenlenerek her aracın önünde kişisel kullanabilecekleri orman manzaralı teras oluşturuldu. Açık ortak kullanım alanlarında ise ziyaretçilerin kullanabileceği piknik alanları, oturma grupları ve çocuk oyun alanları yerleştirildi. Burç Tabiat Parkı içerisinde oluşturulan alanda ayrıca rahat bir şekilde ziyaretçilerin konaklanması için güvenlik önlemleri alındı.




#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
#Karavan Parkı
#Burç Tabiat Parkı
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