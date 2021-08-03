Gündem Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR çekildiği otoparkta patladı
BURSA

Kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR çekildiği otoparkta patladı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, yol kenarındaki TIR’a arkadan çarpan boya ve tiner yüklü TIR’da, götürüldüğü otoparkta patlama meydana geldi. Çekicinin şoförü son anda kurtulurken, patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Bursada kaza yapan boya ve tiner yüklü TIR çekildiği otoparkta patladı
Kaza yapan TIR çekildiği otoparkta alevler içinde kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde Gemlik ilçesi Kurtul mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan Yalova yönüne giden, varillerde boya ve tiner taşıyan 35 HA 5742 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen başka bir TIR’a arkadan çarptı.

Variller yola saçılıp döküldü

Kazada, çarpan TIR’ın ismi öğrenilemeyen şoförü yaralandı, dorsedeki varillerde bulunan boyalar yola döküldü. Şoför, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı
OYNAT 00:46
Bursa'da TIR'ın üzerine devrildiği otomobil yandı: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'da 1 kişinin ölüp, 2 kişinin de yaralandığı kazada kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği an, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Görüntülerde TIR'ın devrilmesi sonrasında kazayı gören esnaf Metin Çakmak'ın tepkisi ve çevredekilerin kaza yapan araçlara doğru koştuğu anlar yansıdı.

Çekildiği otoparkta patladı

Kazanın ardından Eşref Dinçer Mahallesi’ndeki otoparka çekilen TIR’da patlama meydana geldi. Dorseden alevler yükselirken, TIR’ı çeken çekicinin şoförü Mustafa Çalışkan patlamadan son anda kurtuldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin yangına müdahalesi kameraya yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İki kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 15
Title
Kaza saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. 54 AFF 847 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarpıp ardından yan yatarak sürüklendi.
Title
Kaza sonucu sürücü ve yolcu TIR'ın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Title
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının sonucunda sürücü ve yolcu bulundukları yerden çıkartıldı.
Title
Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceme sonucu Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Title
Kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik akışı 2 şeride düştü.
Title
Jandarma Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Hakkı Barutçu ve İlhami Bayrak'ın cansız bedenleri cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Devrilen TIR'ın kaldırma çalışmaları sürüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: İki kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne istikametinde seyreden hayvan yemi yüklü TIR'ın Ömerli mevkiinde devrilmesi sonucu şoför ve yanında bulunan bir yolcu feci şekilde can verdi.


Abone Ol Google News
Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor.
Altı ülkeden destek

Altı ülkeden destek

Yangınlarla mücadelede hangi ülkeler uçak gönderdi?
Çavuşoğlu konuşuyor

Çavuşoğlu konuşuyor

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar
'En kısa sürede atlatacağız'

'En kısa sürede atlatacağız'

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

​Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Filmin çekildiği Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.