Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'dan Dubai'ye direkt uçuşlar için görüşmeler başladı

Bursa'dan Dubai'ye direkt uçuşlar için görüşmeler başladı

16:0112/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Dünyanın en büyük turizm buluşması olan 'Dubai Arabian Travel Market Fuarı'na katılan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ‘Bursa ile Dubai arasında direkt uçuşların başlaması için Fly Dubai, El Arabia ve farklı diğer Arap Havayollarının şirketlerin yetkilileri ile bir araya geldi.

Her geçen gün artan seferler ile gündemden düşmeyen Bursa Yenişehir Havalimanı'nın daha aktif olması için çalışmalar hızlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Özellikle Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı'nın daha fazla işlevsellik kazanmasının nasıl önünü açabileceğimiz üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. Bursa ile Dubai arasında direkt uçuşların her iki ülke için faydalarına değindik. Fly Dubai, El Arabia ve farklı diğer Arap Havayollarının Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanını kullanmasına yönelik ön taleplerin oluşturulabileceğini ve bu noktada Yenişehir Belediyesi olarak elimizden gelen çalışmayı yapabileceğimizi ilettik. Verimli görüşmeler oldu" diye konuştu.


Başkan Özel, "Uluslararası Bursa Yenişehir Havalimanı'nın sadece turizm noktasında yolcu taşımacılığı için değil, aynı zamanda kargo taşımacılığı için de önemli bir stratejik konuma sahip olduğunu yetkililerle paylaştık" dedi.



#bursa
#dubai
#uçuş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çiçek ve süt dolunayı nedir? 12 Mayıs'ta Türkiye'de ne zaman, izlenecek mi?