ByLock’ta operasyon korkusu

ABDULLAH SARİCA

Örgüte dair bildiklerini anlatan M.G.’nin ByLock yazışmaları da deşifre edildi. Buna göre, Emniyet ve yargıya sızan FETÖ’cüler kamu kurumlarında örgüte operasyon yapılacağı bilgisine ulaşınca, mahrem imamlar ByLock’tan uyarmış. 25 Kasım 2015 tarihli mesajlar şu şekilde: “Abi bir konu var da kapalı bilgi. Bir aya kadar daireye baskın yapılabilirmiş. Aynı şey başka bakanlık ve kurumlarda da yaşanabilir. Savcılık ya da emniyet. Biri ‘dosyalarını, evraklarını temizle’ dedi. Kurum baskınları yapmaya başlayacaklar sanırım. Arkadaşlar işe giderken özel flashlarını, belgelerini getirmesinler. İşte de bunu dillendirmesinler.” Örgüt çözülmelerin önüne geçmek için de motivasyon mesajları atmış.

REKLAM