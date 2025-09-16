Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

09:1016/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan "Day Blue" isimli kuru yük gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan "Day Blue" isimli kuru yük gemisi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Kocaeli'den İtalya'ya gitmek üzere denize açılan 90 metre boyundaki Barbados bayraklı "Day Blue" isimli kuru yük gemisinin makinesi, Karanfil Burnu önlerinde arızalandı.


Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.


Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.


Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.




#çanakkale
#Çanakkale Boğazı
#gemi
#gemi arızası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed faiz indirirse altın ne kadar çıkar? İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve beklentiler