Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi, Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.
Kocaeli'den İtalya'ya gitmek üzere denize açılan 90 metre boyundaki Barbados bayraklı "Day Blue" isimli kuru yük gemisinin makinesi, Karanfil Burnu önlerinde arızalandı.
Kaptanın durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü sevk edildi.
Boğazı geçen diğer gemiler, arıza konusunda bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.