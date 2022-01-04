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POLİTİKA

Cemal Enginyurt'la Yaşar Okuyan canlı yayında birbirine girdi: Haddini bil edepsizlik etme

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve eski bakan Yaşar Okuyan canlı yayında birbirine girdi. Kendisine "Sen kimsin?" diyen Okuyan'a sert sözlerle yanıt veren Enginyurt "Bana sen kimsin deme. Haddini bil. Edepsizlik etme" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cemal Enginyurtla Yaşar Okuyan canlı yayında birbirine girdi: Haddini bil edepsizlik etme
Yaşar Okuyan - Cemal Enginyurt

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve eski bakan Yaşar Okuyan Flash TV'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu değerlendirdi.

"NE KONUŞACAĞIMI SANA MI SORACAĞIM"

Programın ilerleyen dakikalarında ikili arasında tartışma başladı.

Enginyurt, tartışma esnasında Okuyan'a, "Neyi konuşacağımızı sana soracak değilim. Eğer programı da beğenmiyorsan benimle programa çıkmazsın Sayın Okuyan, bu kadar basit. Senin istediğin gibi davranacak değilim ki ben. Senin hoşuna gidecek şekilde de konuşacak değilim." dedi.

Cemal Enginyurt'la Yaşar Okuyan canlı yayında birbirine girdi
OYNAT 02:08
Cemal Enginyurt'la Yaşar Okuyan canlı yayında birbirine girdi
Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, canlı yayın programında kendisine 'Sen kimsin' diyen eski bakan Yaşar Okuyan'a çok sert tepki gösterdi.

"YAHU SEN KİMSİN"

Okuyan'ın, bu sözlere "Yahu sen kimsin ki?" diye cevap vermesi gerginliği artırdı.

"HADDİNİ BİL. EDEPSİZLİK ETME"

Enginyurt, "Sen kimsin diye konuşma sana çok ağır hakaretler ederim. Bana sen kimsin deme! Haddini bil. Edepsizlik etme Yaşar Okuyan, ben bu milletin vekiliyim. Adam gibi konuş, Bu milletten özür dile." diye bağırmaya başladı.

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