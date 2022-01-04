Cemal Enginyurt'la Yaşar Okuyan canlı yayında birbirine girdi: Haddini bil edepsizlik etme

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve eski bakan Yaşar Okuyan Flash TV'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunu değerlendirdi.
"NE KONUŞACAĞIMI SANA MI SORACAĞIM"
Programın ilerleyen dakikalarında ikili arasında tartışma başladı.
Enginyurt, tartışma esnasında Okuyan'a, "Neyi konuşacağımızı sana soracak değilim. Eğer programı da beğenmiyorsan benimle programa çıkmazsın Sayın Okuyan, bu kadar basit. Senin istediğin gibi davranacak değilim ki ben. Senin hoşuna gidecek şekilde de konuşacak değilim." dedi.
"YAHU SEN KİMSİN"
Okuyan'ın, bu sözlere "Yahu sen kimsin ki?" diye cevap vermesi gerginliği artırdı.
"HADDİNİ BİL. EDEPSİZLİK ETME"
Enginyurt, "Sen kimsin diye konuşma sana çok ağır hakaretler ederim. Bana sen kimsin deme! Haddini bil. Edepsizlik etme Yaşar Okuyan, ben bu milletin vekiliyim. Adam gibi konuş, Bu milletten özür dile." diye bağırmaya başladı.