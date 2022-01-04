Cemal Enginyurt'la Yaşar Okuyan canlı yayında birbirine girdi: Haddini bil edepsizlik etme

Milletvekili Sermin Balık'tan CHP'li Özgür Özel'e tepki: İçinde bastırmaya çalıştığı 28 Şubat süreci hortluyor

TVNET canlı yayınına konuk olan AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e tepki gösterdi. Balık, 'CHP içinde hortlamış bir 28 Şubat sürecini görüyoruz. Helalleşmek istiyorlar ama başörtülüler ile ilgili bir problem olduğunda aynı söylemlerde bulunuyorlar. Arkasından din eğitimiyle ilgili hiç yakışmayacak bir kelime kullanıldı. Din ile ilgili hiç bağdaştıralamacak ifadeler bunlar. Özgür Özel, ne kadar istesede bastırmaya çalıştığı düşünceleri ortaya çıktı. Dört-altı yaşındaki çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmesi onlara dokunuyor. Avrupa'dan bile daha önce Atatürk zamanında Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Ancak biz tüm haklarımızı AK Parti döneminde kazandık. Yalnızca onlar gibi olan kadınlara değil tüm kadınlara eşitlik AK Parti döneminde sağlandı' ifadelerini kullandı.





