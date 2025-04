Çeper ilçeler doluyor ama gelişmiyor

İlke Vakfı’nın 'İstanbul 39: İlçenin Sosyoekonomik Görünümü' adlı raporu, kentin sosyoekonomik yapısına ışık tuttu. Buna göre, İstanbul’un merkez ilçeleri nüfus kaybederken çeper ilçeler hızla büyüyor. Son on yılda Beylikdüzü, Sancaktepe, Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir ve Şile’de nüfusun yüzde 50’nin üzerinde arttığı tespit edildi. Nüfusu en fazla azalan ilçe Fatih yüzde 16,4 iken Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy gibi merkez ilçelerde de nüfus yaklaşık yüzde 10 oranında azaldı. İstanbul’un en kalabalık 5 ilçesi Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Bağcılar toplam nüfusun yüzde 25,3’ünü oluşturuyor. Şehirde tek başına yaşama eğiliminin giderek artması dikkati çekti. Adalar, Beşiktaş ve Şişli’de her dört haneden biri; Kadıköy, Şile ve Fatih’te her beş haneden biri tek kişilik hane halkından oluşuyor. Raporda, İstanbul’un en büyük ilçelerinde metronun bulunmadığı; Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’nde raylı sistem olmadığı vurgulandı.