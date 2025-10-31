CHP kurucusuna konser ihracı

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilen Baydar, Yeni Şafak’a konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik soruşturmaya konu konser suçlamaları nedeniyle ihracının istendiği bilgisini veren Baydar, “Yaptığım konser ve yolsuzluk haberlerinden dolayı dava açılmadı. Haberler yalanlanmadı. Disipline sevk edenler belediyeden maaş alıyor” dedi. Hukuki tüm yollara başvuracağını kaydeden Baydar şöyle konuştu: “Ben CHP’nin kurucularındanım. Formla üye olmadım. Partinin tabanı bu kararı kabul etmiyor. Adnan Beker’e yer var, Cemal Enginyurt’a yer var. Bana mı yok?”