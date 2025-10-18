CHP'den istifa etmişti Meclis üyesinden flaş açıklama: Sessiz kalmam doğru değildi

CHP'ye gönül vermiş kişilere seslendiğini dile getiren Altunpul, "Partimden istifa etme kararı çok zor olsa da bir taraftan da vicdanımla hareket etmenin doğru olduğuna inanmaktayım. CHP'de genel başkan, il başkanı, ilçe başkanı ve tüm üyeler aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü temsil eder. Bundan dolayı ve önümüzde bu kadar önemli seçimler varken kimsenin yanlış yapmaya ve yanlışa sahip çıkmaya hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

"İlçe başkanı olarak seçilen Mehmet Arslan'ın basında kendisiyle ilgili çıkan mahkeme kararlarına dayanan haberleri yalanlamasını beklerdik. Ben bu haberlerin doğru olmadığını dilerken bir taraftan da sessiz kalmam doğru değildi. İlçemde yaşanan bu durum partim adına yakışır bir hale gelene kadar ben yine de altı okun tüm değerlerine bağlı kalarak bağımsız bir şekilde halkın temsilcisi olacağıma, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yoldan bir milim ayrılmayacağıma, hiçbir partinin etkisinde kalmayacağıma ve belirttiğim gerekçenin düzeldiğini gördüğümde bir saniye bile beklemeden CHP çatısı altında yeniden görev yapacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum."