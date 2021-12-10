Gündem CHPli Engin Altay Parti içinde PKKlıların olması HDPyi terörist parti yapmaz
ANKARA

CHP'li Engin Altay: Parti içinde PKK'lıların olması HDP'yi terörist parti yapmaz

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay yaptığı konuşmayla meclisi karıştırdı. Altay, HDP'yi savunduğu konuşmasında "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerini kullandı. Açıklamalarıyla meclisin tepkisini çeken Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
CHPli Engin Altay: Parti içinde PKKlıların olması HDPyi terörist parti yapmaz
Engin Altay

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engil Altay, TBMM'de yaptığı konuşmada HDP'yi savunarak şok ifadelere imza attı.

Altay'ın "HDP içinde terör bağlantılı insanlar olabilir, bu durum partiyi terörist yapmaz" ifadelerine büyük tepki geldi.

CHP'li Engin Altay'dan itiraf gibi açıklama: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir
OYNAT 00:34
CHP'li Engin Altay'dan itiraf gibi açıklama: HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te HDP'yi savunarak 'Parti içinde PKK'lıların olması, HDP'yi terörist parti yapmaz' ifadelerini kullandı.

Altay açıklamasında, 'Her siyasi partinin içinde terör örgütleriyle ilişkili insanlar var, düzeltiyorum bazı siyasi partilerde. HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. Orta yerde hain bir terör örgütü var. Devletin ve Meclis'in uğraşması gereken orasıdır.' ifadelerini kullandı.


"HDP'NİN İÇİNDE PKK İLE İLİŞKİLİ İNSANLAR OLABİLİR"

Açıklamalarıyla meclisin tepkisini çeken Altay ayrıca "Partinin kurumsal olarak terörize edilmesi doğru değil. Orta yerde hain bir terör örgütü var. Devletin ve Meclis'in uğraşması gereken orasıdır." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ VE KAVALA'NIN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMİŞTİ

Altay, geçtiğimiz günlerde,"Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bu konularda açık ve cesuruz." ifadeleri ile de gündeme gelmişti.

CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim
GÜNDEM
CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim


İzmirde değişmeyen manzara

İzmir'de değişmeyen manzara

​Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.
İstanbulda feci kaza

İstanbul'da feci kaza

​Babasının ekmek teknesi mezar oldu.
Kahramankazanda trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

​Tüketici dernekleri stokçuluğa karşı fiyat etiketli ambalaj uygulamasını öneriyor.

​İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye'ye sipariş yağıyor.

SP'den ​Türkiye açıklaması: Büyüme tahminini % 8,6'dan % 9,8'e yükseltti.

​Meclis'e sunulacak yeni yargı paketinde “kadına şiddet” konusu da yer alacak.

BM, kaliteli kriminal inceleme faaliyetleri için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığıyla mücadeleye dikkat çekti.

​Donald Trump eski dostuna ateş püskürüyor.

​Şehit annesi Dilber Kılavuz evladına son kez veda etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.