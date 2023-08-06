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CHP'liler başkan adayı ölmesine rağmen kongreye devam etti

CHP Etimesgut İlçe Başkanlığının olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in rakibi olan ve Genel Merkez’in desteklediği Cemal Emir taraftarlarının ısrarı nedeniyle seçimlerin ertelenmediği ortaya çıktı. Emir, rakibi hastanede can verdiği sırada seçimi kazandı.

20:30 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ankara Etimesgut'taki CHP olağan kongresinde başkan adaylarından Faruk Özdemir hayatını kaybetmesine rağmen seçim ertelenmedi.

Ankara Etimesgut'taki CHP olağan kongresinde başkan adaylarından Faruk Özdemir hayatını kaybetmesine rağmen seçim ertelenmedi.

Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.

CHP'liler başkan adayı ölmesine rağmen kongreye devam etti

Özdemir'in rakibi olan ve Genel Merkez’in desteklediği Cemal Emir taraftarlarının ısrarı nedeniyle seçimlerin ertelenmediği ortaya çıktı. Emir, rakibi hastanede can verdiği sırada seçimi kazandı.

Vatandaşlar tepki gösterdi: Pişkin pişkin konuşup oy vermeye devam ettiler

Kongrede yaşananlara ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan bir vatandaş,
"Ve Etimesgut'ta seçim hâlâ devam ediyor. Taraflardan biri şu an yoğun bakımda durumu çok ağır ama diğer aday ve seçmenleri pişkin pişkin konuşup oy vermeye devam ediyor."
diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.

"Bize ne bize mi öldü de iptal edeceğiz seçimi?"

Yaşananlara ilişkin gazeteci Celal Eren Çelik'in iddiaları ise şöyle:

"Bugün CHP Ankara Etimesgut İlçe kongresinde Cemal Emir ve Faruk Özdemir aday oluyor. Oylama esnasında Sait Atalay-Umut Akdoğan ve Faruk Özdemir arasında bir odada yaşanan tartışmalar sonrası Faruk Özdemir kalp krizi geçirip, hastaneye kaldırılıyor ve hastanede ölüyor. Genel Merkez’in desteklediği Cemal Emir taraftarlarının ısrarı ve İlçe Seçim Kurulu’nun kararı ile seçim durdurularak ertelenmiyor ve devam ettiriliyor.

Genel Merkez’in adayı Cemal Emir rakibi hastanede ölürken seçim kazanıyor
ve söylenenlere göre
Cemal Emir’in yakın çevresi, rahmetli olan rakipleri hastanede son nefesini verirken neden seçim iptalini İlçe seçim Kurulu’ndan talep etmedikleri şeklindeki eleştiriler için “Bize ne bize mi öldü de iptal edeceğiz seçimi” diyorlar.

Yazıklar olsun size arkadaş, bir ilçenin ve yolu o ilçe başkanlığından geçen Etimesgut Belediye Başkan adaylığı rantı için tüm insanlığınızı kaybetmişsiniz."

Kılıçdaroğlu'ndan taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özdemir'in vefatına ilişkin,
"Yol arkadaşımız Faruk Özdemir’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Partimizin Etimesgut İlçe Kongresi’nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Faruk Özdemir’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun!"
paylaşımında bulundu.

#CHP
#Faruk Özdemir
#Etimesgut
#Vefat
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