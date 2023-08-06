Ankara Etimesgut'taki CHP olağan kongresinde başkan adaylarından Faruk Özdemir hayatını kaybetmesine rağmen seçim ertelenmedi.
Edinilen bilgiye göre, Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kültür Merkezi'ndeki kongrede, mevcut İlçe Başkanı Cemal Emir ile yarışan Özdemir kalp krizi geçirdi.
Hastanede hayatını kaybetti
Kongre alanında yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayatını kaybettiği bildirildi.
CHP'liler başkan adayı ölmesine rağmen kongreye devam etti
Özdemir'in rakibi olan ve Genel Merkez’in desteklediği Cemal Emir taraftarlarının ısrarı nedeniyle seçimlerin ertelenmediği ortaya çıktı. Emir, rakibi hastanede can verdiği sırada seçimi kazandı.
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"Bize ne bize mi öldü de iptal edeceğiz seçimi?"
Yaşananlara ilişkin gazeteci Celal Eren Çelik'in iddiaları ise şöyle:
"Bugün CHP Ankara Etimesgut İlçe kongresinde Cemal Emir ve Faruk Özdemir aday oluyor. Oylama esnasında Sait Atalay-Umut Akdoğan ve Faruk Özdemir arasında bir odada yaşanan tartışmalar sonrası Faruk Özdemir kalp krizi geçirip, hastaneye kaldırılıyor ve hastanede ölüyor. Genel Merkez’in desteklediği Cemal Emir taraftarlarının ısrarı ve İlçe Seçim Kurulu’nun kararı ile seçim durdurularak ertelenmiyor ve devam ettiriliyor.
Yazıklar olsun size arkadaş, bir ilçenin ve yolu o ilçe başkanlığından geçen Etimesgut Belediye Başkan adaylığı rantı için tüm insanlığınızı kaybetmişsiniz."