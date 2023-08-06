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CHP'de tasfiyeler sürüyor: İletişimin başındaki Topsakal da kızakta

CHP’de medya ve sosyal medya yapılanmasını elinde tutan Tuncay Özkan'ın tasfiyesi ile başlayan süreç devam ediyor. İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal 'süresiz' yıllık izne çıkarılırken, sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu ile de yollar ayrıldı. Tasfiyelerin seçim işlerini yürüten isimlere kadar inebileceği ve Kılıçdaroğlu'nun yeni dönemde sosyal medyada görünürlüğü yüksek isimlerle çalışacağı iddia ediliyor. Bu isimlerden biri de Mustafa Sarıgül.

Uğur Duyan
04:00 . 6/08/2023 Sunday
Yeni Şafak
Ömer Topsakal.

Ömer Topsakal.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partide medya ve sosyal medya yapılanmasını uzun süre elinde bulunduran Tuncay Özkan’ın tasfiyesi ile başlayan süreci, yeni bir noktaya taşıdı. İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal ‘süresiz’ yıllık izne çıkarıldı. Kılıçdaroğlu, Topsakal’ın yanı sıra sosyal medya yöneticisi Ali Sinan Acıoğlu ile de yollarını ayırdı. Kaynaklar, genel merkezde yeni görevden almaların yaşanabileceğini, tasfiyelerin seçim işleri ve parti ana kademesindeki bürokratik işleri yürüten isimlere kadar inebileceğini belirtti.

MECLİS GRUBU MESAFE KOYDU

CHP’de seçim sonrası başlatılan neşter vurma operasyonlarının medya ayağını Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yürütüyordu. Erdem’in Halk TV ve Odatv adımlarının ardından Kılıçdaroğlu’nun İletişim Danışmanı Ömer Topsakal’ı tasfiye hamlesi, parti içindeki sürecin bitmediğini gösterdi. İlerleyen günlerde Tuncay Özkan’a yakın isimlerin parti içerisinde bir kez daha “kalburdan geçirilerek eleneceğini” ifade eden kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine karşı kuşkularının derinleştiğini ima ederek, “Süreç yeni başlıyor” dedi. Kaynaklar, CHP Meclis Grubu’nun da son günlerde Kılıçdaroğlu ile araya mesafe koymaya başladığını ve bunu açıkça söylemekten geri kalmadıklarını da belirtti.

SARIGÜL ÖNE ÇIKARILIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde sosyal medyada görünürlüğü yüksek isimlerle çalışacağı da iddia edildi. İddiaya göre, Kılıçdaroğlu’na rağmen genel başkanlığa talip olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’i istifaya davet eden Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu isimlerden biri. Sosyal medyayı aktif kullanan ve medya ile ilişkilerini güçlü tutan Sarıgül, Kılıçdaroğlu’na yakın durmaya özen gösteriyor.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ömer Topsakal
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