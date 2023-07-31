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Kılıçdaroğlu destekçisi delege seçimlerinde oy çaldı

İstanbul’un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi’nde yapılan CHP delege seçimlerinde, skandal bir olay yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, CHP liderinin lehine olmayan oyları cebine koydu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

15:33 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'nin Kartal Petroliş Mahallesi’ndeki delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na çıkmayan oylar sayılmadı.

CHP'nin Kartal Petroliş Mahallesi’ndeki delege seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na çıkmayan oylar sayılmadı.

CHP’de mahalle delegeleri seçimi devam ediyor. İstanbul'un Kartal ilçesindeki Petroliş Mahallesi’nde bugün gerçekleşen seçimler skandal görüntülere sahne oldu.


Kılıçdaroğlu lehine olmayan oyları cebine koydu

Delege seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi Taner Özdemir, oyların sayıldığı sırada CHP liderinin lehine olmayan oyları, cebine koydu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

CHP'de değişim krizi devam ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yenilgisinin ardından partililer tarafından kendisine yapılan istifa çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor. Değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olması beklenirken CHP kurmayları tarafından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında net olduğu ifade edildi.




#CHP
#Kartal
#Kemal Kılıçdaroğlu
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