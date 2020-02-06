Gündem Çığ şehitlerine acı veda
VAN

Çığ şehitlerine acı veda

Van Bahçesaray'da gerçekleşen çığ felaketlerinde şehit olan 11 asker ve 8 korucusu için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlendi. Şehitler törenin ardından gözyaşları içinde memleketlerine uğurlandı.


Haber Merkezi İHA
Van'da çığ altında kalarak şehit düşen askerler son yolculuğuna uğurlanıyor.
Van'da çığ altında kalarak şehit düşen askerler son yolculuğuna uğurlanıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmasına katılan ekiplerin üzerine de çığ düşmüştü. İkinci çığın altında kalan 11 asker ile 7 korucu şehit olmuştu. Korkunç felaketin ardından şehitlerimiz, törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
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Çığ faciasının dehşete düşüren kareleri
AFAD, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.


Bakan Soylu ve Koca da oradaydı

Şehitler için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Törende şehitler için dua edildi.

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Çığ faciasında şehit olan asker ve korucuların isimleri belli oldu:

Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),

Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),

Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),

Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),

Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),

Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),

Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),

Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),

Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı),

Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),

Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucu şehit düştü: Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi),

Köy korucuları

Hekim Kazgan,

Nimet İnçamur,

Abdulselam Mantaş,

Tahsin Karan,

Bayram Bulcar,

Metin Mantaş,

Mehmet Esen

  • Şehitler: Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez), Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç), Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı), Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe), Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus), Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir), Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine), Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı), Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu), Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar), Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi),

Van’ın Çatak ilçesinden güvenlik korucuları

Hekim Kazgan, Nimet İnçamur, Abdulselam Mantaş, Tahsin Karan, Bayram Bulcar, Metinb Mantaş ve Mehmet Esen için Van Jandarma Filo Komutanlığında tören düzenlenecek.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katılacak.
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