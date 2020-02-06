Çığ şehitlerine acı veda

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TSK'ya sızan 47 FETÖ'cü hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25'i muvazzaf, 15'i ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılan, 2'si emekli, biri de sivil olmak üzere 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.