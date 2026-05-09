Çocuğunu sokak ortasında tekmeleyen cani anne gözaltına alındı

19:519/05/2026, Cumartesi
IHA
Cani annenin çocuklarını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da cadde üzerinde ablasının elini tutarak yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine annesi küçük çocuğa şiddet uyguladı. Çocuğunu sert şekilde iten ve yere düştüğünde tekmeleyen kadın, tepki gösterilmesi üzerine çocuklarını bırakarak olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler tarafından kısa sürede bulunan cani anne gözaltına alındı.

Adana’da çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulayan anne, polis ekiplerince gözaltına alındı. 1,5 yaşındaki çocuk, babasına teslim edildi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ablasının elini tutarak yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine annesi küçük çocuğa şiddet uyguladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının çocuğu sert şekilde ittiği, yere düşen çocuğu tekmelediği görüldü. Bu sırada kardeşini korumaya çalışan kız çocuğunun da şiddete maruz kaldığı görüldü. Çevrede bulunan başka bir kadının tepki göstermesi üzerine şüpheli kadın çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisleri tarafından kısa sürede yakalanan kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği, velayeti annede bulunan küçük çocuğun ise babasına teslim edildiği öğrenildi.



