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Çocuklara cinsel içerikli mesajlar atan milli sporcu gözaltına alındı

Çocuklara cinsel içerikli mesajlar atan milli sporcu gözaltına alındı

14:0814/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ali Efe Güneş
Ali Efe Güneş

Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni milli sporcusu Ali Efe Güneş için gözaltı kararı verildi. Sosyal medya platformu TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Güneş'in yaşça küçük kızlara attığı skandal mesajlar ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan mesajları okuyanlar peş peşe ifşa mesajları yayınladı. Korkunç mesajları i ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

TikTok'ta 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan artistik buz pateni milli sporcusu Ali Efe Güneş'in yaşça küçük kızlara attığı skandal mesajlar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen Ali Efe Güneş hakkında "cinsel istismar", "cinsel taciz" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldı. Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Cinsel içerikli mesajlara yanıt alamayan genç sporcunun tehditler savurduğu görüldü. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Güneş, mesajları ortaya çıkaranlara tehditler savurmuştu.

Ali Efe Güneş 6 Nisan 2005 doğumlu Türk artistik buz patencisidir. Öte yandan 2022 yılında düzenlenen 15. Europa Cup Skate Helena'da ve 2023 Türkiye Gençler Şampiyonası'nda Genç Erkekler kategorisinde birincilik elde etti.



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