Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenler'de kendisini davet eden bir ailenin evine misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki 60 Bin Konutluk Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından projedeki örnek daireyi gezerek incelemelerde bulundu. Erdoğan, hak sahiplerinden bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.
Ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, bir ailenin daveti üzerine evlerine misafir oldu." denildi.