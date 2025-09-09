Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in saldırısını lanetledi: Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti

21:379/09/2025, Salı
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "İsrail’in Hamas müzakere heyetine saldırısı, gözü dönmüş Netanyahu hükümetinin çatışma ve istikrarsızlığı derinleştirme amacında olduğunu ortaya koymuştur"

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
