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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz geri adım atmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşuyor. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Biz onlara zamanında bu gidişatı durdurun dedik ama durdurmadılar. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonunda, Barış Pınarı Harekatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir. Tüm dostlarımızdan bu operasyona destek bekliyoruz. Güvenlik olmadan barış olmaz.

Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk.

Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır.

Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor.

Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz.

Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız

Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Suriye'yi bölmek için değil korumak için orada bulunuyoruz
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz Suriye'yi bölmek için değil korumak için orada bulunuyoruz
Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılık Konulu Üçüncü Meclis Başkanları Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,''Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanların, hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz'' dedi.

Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, bizim defaatle söylediğimiz PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PKK'ya terör örgütü diyor ama onun yan kolları olan PYD, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nı kim ne derse desin durdurmayacağız
OYNAT 01:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı'nı kim ne derse desin durdurmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi' konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, attığımız bu adımı asla durdurmayacağız, kim ne derse desin durdurmayacağız.' ifadesini kullandı.
Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız.

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