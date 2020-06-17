Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefonda görüştü.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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