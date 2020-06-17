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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Kenyatta ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.


Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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