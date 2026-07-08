Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerine hitap ediyor. Erdoğan, "Kuşkuşuz ülkemizin asıl başarısı savunma sanayindeki atılımdadır. Üretim ve ihracat kapasitesi itibarıyla dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdik" ifadelerini kullandı.
NATO Zirvesi'nde ikinci gün
Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.
70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geliyor. Zirve kapsamında düzenlenecek sanayi forumunda birçok mutabakat ve iş birliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında yapılacak Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı öncesinde devlet liderlerini karşıladı. NATO liderleri, karşılamanın ardından aile fotoğrafı çektirdi.
Zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte, alfabetik sıraya göre liderleri karşıladı. Alana en son Trump'ın da gelmesiyle aile fotoğrafı çekildi.
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