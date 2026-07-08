Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

NATO zirvesine damga vurdu: Yunanistan Başbakanı Miçotakis neye uğradığını şaşırdı

NATO Zirvesi'ne katılan liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehter marşı ve yeniçerilerle karşılandı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 200 yıl sonra ilk defa yeniçerilerin devlet başkanı karşıladığını belirterek "Tabi Miçotakis'te de biraz mehter sesini yükseltiyor. Yani onlar her ne kadar Türkiye'ye zaman zaman düşmanlık dozunu artırsalar da Türkiye Cumhuriyeti her zaman Yunanistan ile komşusu olarak ve iyi dostluk ilişkilerinin sürmesini istemiştir." dedi.