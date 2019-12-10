Cumhurbaşkanı Erdoğan: KYK borçlarında öğrencilerin lehine adım atılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı'nda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dünyada nerede hakkı hukuku ihlal edilen insan varsa biz onların yanında yer aldık ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu onurlu duruşumuzla insanlığa örnek oluyoruz. Ülkemizi insan hakları başlığı altında eleştirenlerin tarihinde kara lekeler mevcuttur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı.

Hak, hukuk, adalet. Bu üçü olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimizden bu yana tırmanışımızın en önemli sebebi budur. Ekonomik boyutta da alınan mesafeler ortadadır. İhracattan tutun da milli gelire kadar aldığımız mesafe ortadadır. Hedefimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'a sokmaktır. G20'de 17. sıraya tırmanmış, Avrupa'da ise 6. sırada yer almışsak bu gayretle oldu. Hedef G20'de ilk 10'a girmemiz şart.

Bizim için önder rehber geçmişten bugüne tek önderimiz sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır. Hak hukuk adalet dediğimizde hepsi onda var. Adaletin de timsali olarak 40. Müslüman Hz. Ömer önemli. Çağımıza yaklaştıkça Osmanlı'da Selçuklu'da örnek liderlerimiz var. Cumhuriyetin kuruluşunda Gazi liderimiz var. Şu anda yaşayan liderlere baktığımızda...Öyle liderler var ki gizli ajandası yok kimisinin de gizli ajandası var. Körfez'de genç olması hasebiyle Şeyh Temimi'yi beğenirim. Darda kalan ülke varsa onların yanında. Avrupa'da şu anda ciddi manada lider krizi lider boşluğu var. Şu lider örnektir diyebilecek cesareti bulamıyorum. Başbakanlığımın ilk dönemlerinde beğendiğim lider Almanya'nın şansölyesi. Almanya için önemli bir liderdi. İtalya'da Berlusconi beğendiğim liderlerden olmuştur. İş birliği yapma gücü itibariyle de İtalya'da Berlusconi ile beraber attığımız bu adım Afrika'da yine işbirliği yapabilme noktasında olduğumuz veya olabileceğimiz liderler var. Ama Afrika hala bunun farkında değil. Böyle bir sıkıntı var. Sayın Trump...gizli bir ajandası yok önemli bir isim. Bana karşı da çok açık ben de kendisine karşı çok açık söylerim. Bir diğer isim Putin'dir. İkili görüşmelerimizde gizli ajandamız yok. Bölgede barışı beraber saylayacağız.

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Fakirin özelliği budur. Olanı hatırlatmamak dürüst siyasetçiye yakışmaz. NATO Zirvesi yaşadık. Bütün düşüncelerimizi dile getirdik. Bunun dışında 4'lü zirve yaptık. İngiltere Almanya Fransa ve şahsım, çok net ne söylediysem orada da gündeme getirdim. İngiltere Başbakanı çok açık samimi bir insan zaten Türklük var ya.

OYNAT 01:19 "Tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed'dir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Ankara'da katıldığı 'İnsan Hakları Günü Konferansı'nda gençlerin sorularını cevaplandırdı. 'Örnek aldığınız, zihin dünyanızı geliştiren liderler kimlerdir?' sorusuna Erdoğan, 'Geçmişten bugüne bakmak gerekir. Bizim için tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa'dır.' diye cevaplandırdı. BiP'te paylaş

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"Libya talep ederse asker göndeririz"

Son dönemlerde biliyorsunuz Akdeniz'de sıkıntı yaşıyoruz. Yunanistan Başkanı ile yaklaşık 1.5 saat görüştük, herşeyi söyledim. Gizli kalırsa ne olur onunla siz sadece sancı çekersiniz. Açık net ortaya koyarsanız sancıyı o çeker. Attığımız bu adımlarla da aldığımız neticeler ortada. Libya'da attığımız adımda karşımızda Yunanistan, Mısır, İsrail, Güney Kıbrıs birleşmiş. Aslında Kaddafi döneminde başlayan bir süreçti bu. Kaddafi'nin ölümüyle ekamete uğramıştı. BM gönderdik, yolumuzu almaya devam edeceğiz. Bizim bir tane sondaj, sismik araştırma gemimiz yoktu. Kiralamaya kalkarsın vermezler. Şimdi bizim gemilerimiz var. Bunlarla Doğu Akdeniz'de araştırmalarımızı yapacağız. Bant üzerinde Libya'nın Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını koruyacağız.

Libya talep ederse asker göndeririz, önümüzde engel yok.

"Biz AB'den çekilmeyeceğiz siz göndereceksiniz"

Ülkemizde 4 milyon mülteci var. 3.5 milyonu Arap. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Benim ilk Başbakan olduğum dönemde AB'nin yaklaşım tarzı daha olumlu gibiydi. Hakikaten Liderler Zirvesi'ne o zaman biz de katılıyorduk. Sarkozy ve Merkel gelince dengeler değişti. Operasyon yaptılar ve Türkiye'yi Hırvatistan'ı ve bir ülkeyi daha bizleri Liderler Zirvesi'ne davet etmediler. Başka 2 ülkeyi davet ettiler. Neden? Diyorlar ki sizin nüfusunuz çok fazla. Gerçek sebebi biz Müslümanız. AB üyesi ülkeler içinde halkı Müslüman ülke yok. Bir ara Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı vardı o söyledi: Boşuna uğraşmayın sizi AB'ye almayacaklar siz Müslümansınız dedi. Bak eğer biz çekilelim diye bekliyorsanız biz sabrediyoruz. Biz kendimiz çekilmeyeceğiz, siz göndereceksiniz.

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18 sene önce AB'ye muhtaç bir ülke vardı. Artık ihtiyacımız yok. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Almanya, Berlin Havalimanı'nı 17 yıldır tamamlayamıyor. Ama biz İstanbul Havalimanı'nı 7 senede bitirdik.

"Bana Nobel verseler almam"

Nobel kendini tüketmiştir. Nobel, siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Türkiye de bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek zulüm ile ortak hareket etmektir.

Bir gün Nobel Barış Ödülü verilmesi halinde bunu almam.

"BM'nin reforma ihtiyacı var"

Biz bombalardan kaçanlar Suriye'ye göndermedik öyle bir yetimiz de yok.

Bu insanlar benim ülkemde kaçak köçek yaşamamalılar. Şu an Cerablus'a 300 bin Suriyeli gönüllü olarak dönüş yaptı.

Artık BM'nin reforme edilmesi lazım dünya 5'ten büyüktür. Bu 5 daimi üye ülke +15 geçici üye. Tamamı 20 olabilir ama tamamı daimi üye olur. 198 ülke bu şekilde daimi üye olma şansını yakaladığı zaman benim de BM'de bir temsil yetkim varç. Bir geçici üye olabilmek için yapılan kulisler akla hayale gelmez.

Karar alma sürecim tamamiyle istişare kaynaklıdır. 2 ayak vardır biri partimin kabinesidir diğeri partimin MYK'sıdır. Burada görüşmeler yapar adımı ona göre atırız. Yeni dönemde ofis ve kurullar oluşturduk. Görüşülmesi gerekli olan konuları delege ederiz, bilgileri alır ve adımları atarız.

Batı ülkelerinde nerede insan hakları. Şu anda Sarı Yelekliler olayı Fransa'nın geleceği olarak bir kara leke bunu izah edemezler. Ama Gezi olaylarında yer yerinde oynadı. Biz de böyle bir şey olmadı. Sivillere yapılan davranışı bizim polisimiz yapsa kıyamet koparırlar.

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KYK borçlarının silinmesi

Şu anda gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı atacağız. Kredi için her müracaat eden alıyor ama burs konusu farklı. Atılacak adımla bu borçların silinmesi süreci olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nin açılışı için gün sayıyoruz.

Bizim dünyada Türkiye'nin belirleyici güç olma konusunda belirleyici mesafe aşılacak. Bunu başarmamız lazım.

Arnavutluk'ta deprem oldu. Biz Kızılay'ımızla AFAD'ımızla oradayız. Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı heyetiyle oraya gönderdim. 500 konut orada inşa etmeye başlıyoruz. Yardım etmezsek bu kış mevsimini nasıl atlatacaklar.

Ben gençlerimizden şunu bekliyorum. Benim 4 tane kelimem var çok önemli: Oku, Düşün, Uygula, Neticelendir.

Bizim gençlerimizden asla terörist çıkmamalı. Diyarbakır'da annelerin nasıl ağladığını görüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...