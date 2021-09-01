Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mezuniyet heyecanlarını paylaştığımız eğitimlerini başarıyla tamamlayan 462 subayımız ile 2 bin 751 astsubayımızın her birini tebrik ediyorum. Sizleri en donanımlı şekilde yetiştiren, ailelerinize, hocalarınıza ve komutanlarınıza şahsım ve milletim adıma teşekkür ediyorum. Sizler ne kadar güzel anne ve babalarsınız. Evlatlarınızla ne kadar iftihar etseniz azdır.

"SİZİN AZİMLİ ÇALIŞMALARINIZLA NETİCE ALDIK"

Sel bölgesinde evlerin çatısındaki vatandaşlarımızı helikopterlerle kurtarıp güvenli bölgeye götüren kardeşlerimizle iftihar ediyorum. Kastamonu'da, Sinop'ta sizin azimli çalışmalarınızla netice aldık. Şimdi 3 bin 213 yeni personelle jandarma ve sahil güvenliğimiz daha da güçlenmiştir.

180 bin metrekare alana yayılan fakülte binalarımız her açıdan göz dolduran son teknoloji ile donatılmıştır. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin göz bebeği olan bu kurumları güçlendirmek için desteklemeye devam edeceğiz.

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"ZAFERLERİMİZ ARASINDA AYRIM YAPMIYORUZ"

1071 yılındaki duruşumuzdan hiçbir şey kaybetmediğimizi tüm dünyaya gösterdik. Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Büyük taaruz da aynı ruhun devamıdır. Malazgirt nasıl bizimse İstanbul'un fethi de bizimdir. Kıbrıs Barış Harekatı nasıl bizimse, 15 Temmuz da bizimdir. Suriye harekatları nasıl bizimse, Libya ve Karabağ zaferleri de bizimdir. Zaferler arasında ayrım yapmıyoruz.

Tarih, millet ve vatan şuuru olmayan kimi çevrelerin ortak zaferlerimiz üzerinden yapmaya çalıştıkları provokasyonların sinsi düşünceleri de gayet iyi biliyoruz. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin tarihimize çamur atma hakkı yoktur. Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız.

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"DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ"

Dün bize İHA vermeyenler, SİHA vermeyenler, AKINCI vermeyenler... Bugün İHA'mız var mı? Var. SİHA'mız var mı? Var. AKINCI'mız var mı? Var. Daha da güçleneceğiz. Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz.

Artık savunma sanayiimizde yerliliği yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardık. Akıncı TİHA ile dünyadaki ilk üç ülkeden biri olduk. Sadece üretmekle kalmıyoruz bunları dost ve kardeş ülkelere de ihraç ediyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KIPIRDAYAMAZ HALE GETİRDİK"

Terörle mücadelede kimsenin icazetini aramıyoruz. Yurt içinde ve dışında bölücü terör örgütünü kıpırdayamaz hale getirdik. Artık teröristleri ininde bulup imha ediyoruz. Bölücü örgütün siyasi uzantısının maskelerini düşürdük. Annelerin asil direnişi sayesinde örgütten kaçan 32 kişi devlete sığındı. Buradan evlat nöbeti tutan anneleri saygı ve hürmetle selamlıyorum.

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"TÜRK EKONOMİSİ BÜYÜME TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Türk ekonomisi büyüme trendini sürdürüyor. İkinci çeyrekte açıklanan rakam ekonominin dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir. Türkiye ekonomisi dünyadan en çok büyüyen 2. ülke oldu. Büyüme rakamları üretim ekonomisi olduğumuzu göstermektedir. Sanayi üretimimizin aylık olarak son 14 ayda 13 defa artmış olmasına dikkatlerinizi çekiyorum.

Son 12 aylık ihracatımız tarihimizde ilk kez 200 milyar doları aştı. İhracattaki bu başarımızla cari açığımız 30 milyar doların altına geriledi. Başkaları ne derse, ne yaparsa yapsın biz sadece hedeflerimize bakıyoruz."