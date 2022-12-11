Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda tasarlayan güce dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e' programında konuştu. Erdoğan, ''Türkiye teknolojiyi sadece kullanan, tüketen değil aynı zamanda tasarlayan, üreten, ihraç eden güce dönüşüyor. Savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda yakaladığımız başarıyı dost düşman herkes kabul ediyor, hatta gıpta ile bakıyor'' dedi.