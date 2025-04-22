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'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılanan Oyuncu İlyas Salman hakkında karar

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılanan Oyuncu İlyas Salman hakkında karar

16:3822/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
DHA
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İlyas Salman Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandı! İşte aldığı ceza
İlyas Salman Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandı! İşte aldığı ceza

Verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılanan oyuncu İlyas Salman, hakkında karar verildi. Oyuncu Salman'ın davada, oyuncunun 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Oyuncu İlyas Salman'ın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile yargılandığı davanın karar duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Salman'ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.


Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, oyuncunun 7 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



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