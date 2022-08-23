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MUĞLA

Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler yakalandı: Yunan adalarına yüzerek geçeceklerdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan adalarına geçmeye çalışan 6 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Dalgıç kıyafeti giyen 3 göçmenin, yüzerek adalara geçmeye çalıştığı belirlendi.

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Haber Merkezi DHA
Dalgıç kıyafetli kaçak göçmenler yakalandı: Yunan adalarına yüzerek geçeceklerdi
Ekipler, Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni daha yakalayıp, kıyıya getirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 22 Ağustos günü saat 01.20'de, Akyarlar açıklarında 3 kaçak göçmenin yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarı yapıldı.

Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, karaya getirildi.

Bu kez saat 02.22'de, Akyarlar Hüseyin Burnu açıklarında dalgıç kıyafetli 3 kişinin, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisi alındı.

Bölgeye ulaşan ekipler, Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni daha yakalayıp, kıyıya getirdi. Toplam 6 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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