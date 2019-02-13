Gündem Denize uçmaktan son anda kurtuldu
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İstanbul Tuzla’da otomobil denize uçmaktan son anda kurtuldu

Denize uçmaktan son anda kurtuldu

Tuzla’da otomobili ile sahil yolunda seyir halinde olan bir kadın sürücü henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil deniz kenarına düşerek denize uçmaktan son anda kurtuldu.

Haber Merkezi IHA
Tuzla'da takla atan otomobil deniz kenarında durdu
IHA
Tuzla'da takla atan otomobil deniz kenarında durdu
Tuzla'da takla atan otomobil deniz kenarında durdu
IHA
Tuzla'da takla atan otomobil deniz kenarında durdu
Tuzla'da takla atan otomobil deniz kenarında durdu
IHA
Tuzla'da takla atan otomobil deniz kenarında durdu
Tuzla'da takla atan otomobil deniz kenarında durdu
IHA
Tuzla'da takla atan otomobil deniz kenarında durdu

İstanbul Tuzla'da 23.30 saatlerinde, Tuzla Postahane Mahalesi, Cafer Sokak’ta meydana gelen kazada 34 TR 2785 plakalı otomobili ile sahil yolunda seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen bir kadın sürücü henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarında bulunan kumsala düşerek takla attı.

Kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Otomobilin takla atması sonucu, araç içerisinde sıkışan vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kaza sırasında kafe olduğunu belirten Sultan Öztekin, ”Biz kafede oturuyorduk, otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı ama hiçbir yara almadan kurtarıldı. Hemen ambulansa haber verildi, geldi ama hiç yara almadığı için bindirilmedi” dedi

Takla atan otomobil vinç yardımı ile otoparka çekilirken, Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Takla atan araç vinçle kaldırıldı.
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