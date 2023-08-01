Depremzede Duru Bilgisayar Olimpiyatında Avrupa Şampiyonu oldu

“Çok zor günler yaşadık, kaotik bir dönemi atlatmaya çalışıyoruz. O dönem Kahramanmaraş’ta kaybı olmayan kimse olmamıştır. Benim de arkadaşlarım, öğretmenlerim, anne ve babamın arkadaşları pek çok acı yaşadılar. Birçok insanı kaybettik. Yarım kalan yaşamlar oldu. Öğrencilerin okulları değişti. Hepimiz başka kentlere, başka okullara dağıldık. Zor günlerdi. Olimpiyatlara hazırlanmam da güç oldu. Ancak, belirli bir düzenimiz ve altyapımız olduğu için takım olarak iyi hazırlandık. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Anadolu Lisesi’ndeki yeni öğretmenlerim ve öğrenci arkadaşlarım da çok sıcak davrandılar. Bana yabancılık, sosyal olarak eksiklik hissettirmediler.”