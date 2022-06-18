Devletin imkanları çocuklara harcanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Van Valiliği ile yapılan ortak çalışmayla kentte bin öğrenciye bisiklet hediye ediliyor. Bisiklet dağıtımı için Edremit Kocaeli Parkta program yapıldı. Programda çocuklarla yakından ilgilenen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çocuklardan yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını ve spor yapmalarını istedi.

Van Büyükşehir Belediyesince yaklaşık bin adet bisikletin kent genelinde dağıtıldığını belirten Vali Ozan Balcı, “Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onları önemsiyoruz. Çocuklarımızın sadece zihinsel anlamda gelişmeleri yetmez aynı zamanda onların bedensel olarak gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Onun için de spor yapmalarını istiyorum. Her çocuğumuzun ya bir spor dalıyla uğraşmasını ya da bir spor dalının çok iyi bir izleyicisini olmalarını istiyorum. O yüzden de spora özel destek veriyoruz” dedi.

REKLAM

OKUL BAHÇELERİ SPOR ALANI OLACAK

Yaz spor okullarını da faaliyete geçirdiklerine değinen Vali Ozan Balcı, “İl Milli eğitim Müdürlüğü gençlik spor müdürlüğü ve yaz spor okulları kuruyorlar Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Valiliği olarak destek veriyoruz. Ailelerimizden ricamız çocuklarını yaz spor okullarına göndersinler. Bunu yanı sıra mahalle ligleri kuruyoruz. İnşallah tüm okullarımızın bahçelerine de basketbol ve voleybol sahalarını yapıyoruz. Uygun olanlarına halı saha yapacağız. Okullarımızın kütüphanelerini yeniliyoruz. Yeni kitaplar alacağız. Çocuklarımızın kitap okumaları başarılı olmaları bizler için önemli. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

DEVLETİN İMKANLARI GERÇEK SAHİPLERİNE

“Bizler bu bisikletleri devletimizin milletimizin imkânlarıyla dağıtıyoruz.” Diyen Vali Ozan balcı, sözlerini şöyle tamamladı; “Devletin imkânlarını devletin gerçek sahiplerine yani milletimizin çocukları için harcıyoruz. Bu çocuklarımıza bir lütuf değil onların en doğal hakkı. Bizler bunları çocuklarımız ve kadınlarımızla da paylaşmakta büyük mutluluk duyuyoruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

REKLAM

Program sembolik olarak dağıtılan 55 bisikletin hediye edilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.