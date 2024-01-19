Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek ile ilgili iddialar asılsız çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Mehmet Şimşek arasında geçtiği iddia edilen konuşma tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verilirken "Ülkemizin ekonomi yönetimi, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleriyle uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürmekte ve bütçe disiplinini öncelemektedir." açıklaması yapıldı.
Ayrıca açıklamanın sonunda "Piyasa bozucu manipülatif haberlere itibar etmeyiniz." sözleri kullanıldı.
Şimşek'ten seçim ekonomisi iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim ekonomisi iddialarına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yayımladığı "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’ten 31 Mart’a kadar kesenin ağzının açılmasını istedi.' iddiası doğru değildir." paylaşımı alıntılayan Şimşek şunları kaydetti: