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Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nce alınan bir kararla, Kerkük’te Türkmence’nin resmi kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenilmiştir. Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz" denildi.

14:50 . 1/03/2023 Çarşamba
DHA
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nce alınan bir kararla, Kerkük’te Türkmence’nin resmi kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenilmiştir. Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz" denildi.

Sadece Kürtçe ve Arapça kullanılacak

İran destekli Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin talebi ile Kerkük'teki devlet dairelerinde Türkmence'yi yasakladı.

Irak Bakanlar Kurulu, IKBY'nin talebi ile birlikte Kerkük'te sadece Kürtçe ve Arapça'nın kullanılmasını talep etti.

#Irak
#Kerkük
#Türkmence
#Dışişleri Bakanlığı
13 dakika önce
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Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin
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