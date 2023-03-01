Dışişlerinden Irak'a Türkmence kısıtlaması uyarısı: Süratle gözden geçirin

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’nce alınan bir kararla, Kerkük’te Türkmence’nin resmi kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenilmiştir. Irak makamlarını, bu kararı süratle gözden geçirmeye davet ediyoruz" denildi.

Sadece Kürtçe ve Arapça kullanılacak

Sadece Kürtçe ve Arapça kullanılacak

Irak Bakanlar Kurulu, IKBY'nin talebi ile birlikte Kerkük'te sadece Kürtçe ve Arapça'nın kullanılmasını talep etti.