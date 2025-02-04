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Diyanet açıkladı: Bu yıl fitre bedelini 180 TL

Diyanet açıkladı: Bu yıl fitre bedelini 180 TL

04:004/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Diyanet açıklamasında “Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl fitre miktarını 180 TL olarak belirledi. Diyanet'ten yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2025 yılı Ramazan için fitre miktarının belirlenmesi konusunun görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Konu ile ilgili hadisi şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 lira olarak belirlenmiştir. Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”



#Fitre
#Toplum
#İbadet
#Ramazan

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