Murat Ülker sordu Ali Sabancı ilk kez açıkladı: Galatasaray başkanı olacak mı?

Evde eşimin okuduğu bir kitabını buldum “How to be More Efficient”, ilgimi çekti okumaya başladım. Kitabın bir kısmı da nasıl uçulması gerektiği ile ilgili. Özetle şunu söylüyor eğer uçak yukarıdan uçarsa daha az yakıt gidiyor. Hemen gittim bunu anlattım ve CEO’ya sordum pilotları çağırsak dedim. Biz niye 32 bin feet’te uçuyoruz da 36-37 uçabileceğimiz halde diye sordum. SOP (Standart İşletim Prosedürü) öyle diyor dedi. SOP’yi kim yazıyor dedim, biz dediler. Değiştirsek olur mu dedim, zor dediler. Eve gittim düşünmeye başladım; ben eğer hesaplayabilseydim bunu yaparsak şu kadar kar edeceğiz siz de şu kadarını bonus alacaksınız diye sonuç bu olmayabilir diye. Ve gerçekten ardından bunu rakamsal olarak çıkardım, gittim teyidini siz yapar mısınız dedim 4-5 ay içinde yaptılar.