Murat Ülker sordu Bülent Eczacıbaşı yanıtladı: Zayıf liderlerin yönettiği şirketler neden başarısız oluyor

· Babamla her zaman aynı fikirde olmadık ama hiç çatışma yaşamadığımızı söyleyebilirim

Evet, yediğime, içtiğime dikkat etmeye çalışırım. Bir yemek uzmanı veya gurme olmadığım halde, yemeyi çok severim. Sağlığa en zararlı olduğuna inanılan ne varsa, onları en çok severim, ama yememeğe veya mümkün olduğu kadar az yemeğe çalışırım. Unlu yemekler, börekler, makarna ve çeşitleri, tatlıların her türlüsü benim çok sevdiğim yemeklerdir. Ama bunları çok yemekten kaçınırım, çünkü kilo kontrolünün önemine inanırım. Sporun yararı da bence çok büyüktür. Yazın düzenli olarak yüzerim. Kışın sporu aksattığım dönemler olur. Fakat yürümeyi ve spor salonunda yaptığım çalışmaları düzenli yapmaya çalışırım. Uykunun da çok önemli olduğu her geçen gün yeni araştırmalarla daha net bir şekilde ortaya çıkıyor, uykusuzluğun pek çok hastalığa yol açabildiği görülüyor. Her gün 7-8 saat arasında düzenli olarak uyuyunca kendimi rahat hissederim.