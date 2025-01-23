Murat Ülker yazdı: İş dünyasında çeşitlilik eşitlik ve kapsayıcılık rafa mı kalkıyor?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Ppladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel sosyal medya hesabından yeni yazısını okurlarıyla paylaştı.





Murat Ülker, yazısında şu ifadelere yer verdi;

"İş dünyasının geleceğini şekillendireceği düşünülen Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık programları rafa mı kalkıyor? İklim değişikliğiyle mücadele, yapay zekanın artan enerji ihtiyacı karşısında önceliğini kaybediyor mu? ABD seçiminin ardından kripto paralar hakkındaki vaatler ve gelmesi beklenen düzenlemeler?





Tanımlanan gelecek, beklentiler ve yaşamımızın gerçekleri birbiriyle ne kadar örtüşüyor?

Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık programlarına elveda

Bir zamanlar kapsayıcı dünya oluşturma hedefiyle başlayan ve hızla ölçeklenen (ÇEK) çekiciliğini kaybediyor. ABD Yüksek Mahkemesi’nin 2023 yılında aldığı üniversite kabul süreçlerinde pozitif ayrımcılığı kaldıran kararı, iş dünyasındaki çeşitlilik politikalarını menfi etkiledi.





Meta ve Amazon, bu politikaların etkinliğini sorgulayarak kaynaklarını yönlendirmeye başladı.





Meta İK açıklaması : ABD hukuki ve politik ortamı, ÇEK'e yaklaşımların değiştiğine işaret ediyor. Kapsayıcılığı başka yöntemlerle sağlayacağız.





Bu adımlar gerilimi geride bırakma ve muhafazakarla uyumlu bir ilişki kurma çabası mı? Nitekim ABD Başkanı Trump çıkaracağı karşı yasaların ipuçlarını verdi.

Yapay zeka ve sürdürülebilirlik çıkmazı

Yaşamımızda yapay zeka gerekliliği enerji sektörü dinamiklerini değiştiriyor. Microsoft'un 2025 yılına kadar yapay zeka destekli veri merkezlerine 80 milyar dolar yatırım yapmayı planlaması, bu dönüşümün ölçeğinin kanıtı! Veri merkezlerinin enerji ihtiyacı karşısında nükleer çözümler revaçta.





Yapay zeka sürdürülebilir dünya için önemli araçlar sunuyor; ancak yarattığı enerji yükü, vaatlerini gölgede bırakıyor! Sürdürülebilirliğin kısa vadede şirketlere para kazandırmadığı bilinen bir gerçek.

Bizde olduğu gibi Amerika’daki politik dinamikler, ekonomik dönüşümleri şekillendiriyor. Donald Trump Federal Reserve’i Bitcoin gibi kripto varlıkları stratejik rezerv olarak değerlendirmeye ikna edebilecek mi? Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, bunun Kongre yetkisiyle mümkün olabileceğini belirtmişti.





İlk günden Başkan Trump’ın çıkardığı TRUMP paranın performansı! Tüm bu gelişmeler toplumsal bilinç sonucu mu, yoksa siyasi manevralar mı? Vakti gelmiş bir düşüncenin önünde hiçbir ordu duramaz."







