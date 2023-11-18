Düğünde pompalı dehşeti

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir Menemen’e bağlı Kazımpaşa Mahallesi’nde sokakta yapılan düğünde sarhoş olduğu öğrenilen Metin S. (18) çok fazla istek parça talep ettiği için düğün sahibiyle tartıştı. Düğünden kovulan genç, daha sonra arkadaşı Lütfi H. (25) ile birlikte silahlarla geri döndü.
BAŞINDAN VURULDU
Metin S. önce tabancayla çevreye ateş açtı. Mermisi bitince pompalı tüfekle çevreye kurşun yağdırdı. Saçmaların isabet ettiği 8 kişi yaralandı. Başından vurulan ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış kurtarılamadı. Diğer 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
13 SUÇ KAYDI VAR
Olay yerinden kaçan zanlılar yakalandı. Şüphelilerin yanında, saldırıda kullandıkları 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Lütfi H.’nin 13 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin uyuşturucunun etkisinde düğün sahipleriyle tartıştığı ve daha sonra olayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.