Düğünde pompalı dehşeti

İzmir Menemen’e bağlı Kazımpaşa Mahallesi’nde sokakta yapılan düğünde sarhoş olduğu öğrenilen Metin S. (18) çok fazla istek parça talep ettiği için düğün sahibiyle tartıştı. Düğünden kovulan genç, daha sonra arkadaşı Lütfi H. (25) ile birlikte silahlarla geri döndü.