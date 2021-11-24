"Dünyanın en uzun köprüsünden geçişin ücretsiz olduğu" yalanı

Sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı tarafından deniz üzerinden geçen bir köprünün fotoğrafı paylaşılarak bu köprüden geçişin ücretsiz olduğu iddia edildi.

Bu görselin sosyal medyada 2020’den itibaren pek çok kişi tarafından belirli aralıklarla dolaşıma sokulduğunu görmekteyiz.

İddia edildiği üzere köprüden geçiş ücretsiz mi?

Köprü açılışının yapıldığı dönemde bazı haber kaynaklarında özel araçlar için geçişin 21 dolar olarak haberleştirmiş.

Köprünün kendi resmi sitesinde yayımladığı kılavuz Kılavuzda ‘otoyol geçiş ücretleri için araç tipi sınıflandırması’ ve ‘geçiş ücretleri’ yer alıyor. Her iki yön için de 20 adet geçiş ücreti toplama şeridi ile birlikte bir geçiş istasyonu bulunuyor.

Tabloya göre; Hafif binek araçlar (özel arabalar, kiralık arabalar) için geçiş ücreti ¥150. Güncel döviz kuru hesaplarına göre dolar olarak karşılığı ise şu şekilde;

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Köprünün yalnızca bir kısmı ücretsiz

Köprünün bir parçası olan su altı tünelinden ve bağlantı yollarından bahsetmiştik. Köprünün geçiş ücretlerine de yer verdik ancak ücret alınmayan bir kısım var. 13.4 km uzunluğundaki Zhuhai Bağlantı Yolu, 80 km/s tasarım hızına sahip standart bir çift üç şeritli otoyoldur. Kılavuza yer alan bilgiye göre bu yol açık bir yönetimi benimser ve bu yolu kullanmak ücretsizdir.

Ancak yine de bu bağlantı yolu ile ana köprüye bağlanıldığından bu köprünün tamamını geçmek bir ücrete tabi olacaktır.

Ulusal tatillerde köprü ücretsiz

Köprünün sürücülere ücretsiz olarak sunulduğu belli tarihler mevcut olabiliyor. Bazı ulusal tatillerde ve yeni yıl arifesinde Ulaştırma Bakanlığı’nın talimatlarıyla ücretsiz politika uygulanıyor.