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Edirne'de su krizi: Sokakta uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar isyan etti

Edirne'de çeşmelerden kirli su akması ve bazı bölgelere su verilememesi üzerine, CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentin içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'nda sabotaj yapıldığını öne sürdü. Susuz kalan kişiler, çeşmelerin başında ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu. İki haftadan beri su sıkıntısı yaşadıklarını belirten vatandaşlar, "İhtiyaçlarımızı çok zor gideriyoruz. Banyo bile yapamıyoruz. Belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istiyorum" diyerek tepki gösterdi.

15:20 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 16:04 - 5/12/2023 Salı
DHA
Edirne'de vatandaşlar çeşmelerin başında ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.
Edirne'de vatandaşlar çeşmelerin başında ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu.

Aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı.


Belediye Başkanı Recep Gürkan, gelişme üzerine ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı. Gürkan, burada yaptığı açıklamada, içme suyunun alındığı boruların bağlı olduğu kancalardan kasıtlı olarak koparıldığını belirterek, sabotaj iddiasında bulundu. Kentte aynı süreçte bazı bölgelere de su verilemeyince bölge halkı tepki gösterdi.


Su kademeli olarak veriliyor

Su kesintileriyle ilgili Edirne Belediyesi Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde açıklama yapan Gürkan, Gürcistan'dan gelen ekiplerin cumartesiden itibaren Kayalıköy Barajı'nda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Borunun birini 25 metre derinlikte buldular. Diğerini de dün öğleden sonra buldular. Balonlarla borunun birini 7,5 metreye kadar çıkardılar. İkinci borunun da yerini tespit ettiler. Bugün ikinci borunun çıkarma işlemi başlayacaktı, ancak Kayalı'daki aşırı rüzgar ve yağıştan dolayı bugün yapamadılar. Şu anda her iki borudan da su alıyoruz ama dalgıçlar çalışacağı zaman o boruların su alımını mecburen durduruyoruz. Şehrimizdeki su sıkıntısının en temel nedeni bu. 18 kuyumuz tam kapasiteli çalışıyor. Zaten kuyularımız ihtiyacımızın yüzde 30'unu karşılıyor. Bu şekilde kademeli olarak suyu vermeye çalışıyoruz" dedi.

Şehrin yüzde 10'unda su sıkıntısı var

Şehirdeki su sıkıntısının yüzde 10 civarında olduğunu söyleyen Gürkan,
"Bu da Kıyık'ın ve Şükrüpaşa'nın üst kısımlarında, yani kot olarak yüksek kısımlarda. İkinci kısımlar da apartmanında ya da sitesinde su deposu olmayanlar. Su deposu olan yerlere İtfaiye ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tankerleriyle temiz kullanma sularını getiriyoruz. Dediğim gibi bir taraftan dalgıçların çalışması için zaman zaman su alımını durdurmak zorunda kalıyoruz. Dalgıçlar çalışmadığı zaman da tekrar su almaya devam edip, burada arıtarak şehre veriyoruz"
diye konuştu.

'İşlem birkaç gün daha sürecek'

Baraj'daki çalışmaların birkaç gün daha süreceğini belirten Gürkan,
"Bu ne kadar sürecek? Muhtemelen birkaç gün daha sürecek. Çünkü gerçekten çok zor bir işlem. Havalar iyi giderse 1-1,5 gün de sürebilir, havalar kötü giderse 3 gün de sürebilir. Söylediğimiz bu. Tamamen hava şartlarıyla ilgili bir durum. Uzmanlar buradalar, bu sistemi yapan firmanın uzmanları. Onların da dediği, bu kancanın burada kendiliğinden çıkması mümkün değil, milyonda bir ihtimal bile değil. İkisinin aynı anda çıkması hiç mümkün değil. Evet vatandaş kızıyor, tepkili anlıyoruz, hiç itirazımız yok ama burada gerçekten bir kasıt var. Bunun ne olduğunu da artık ortaya çıkarmak bizim değil adli makamların görevi"
iddiasında bulundu.

Sokakta su kuyruğu oluştu

Kentte bazı kişiler ise bir süredir yaşanan su kesintisi nedeniyle, evlerindeki ihtiyaçlarını giderebilmek için sokaklardaki çeşmelerde ellerinde bidonlarla kuyruk oluşturdu. Barutluk Mahallesi'nde su kuyruğuna girenler, burada doldurdukları bidonları evlerine götürdü. Su için bekleyenlerden Hayati Toprak,
"5 gündür sularımız yok. Damacanaya paramız yetmiyor. Belediyeyi aradım, aşağı bölgelere su geldiğini, yukarılarda henüz olmadığını, çözüleceğini söylediler. 5 gündür çözülemedi. Aşağı yukarı 1 saattir su kuyruğundaydım. Çoğu kişi bulaşıklarını yıkayabilmek için su alıyor buradan şu anda. 5 gündür ıslak mendil ve havluyla ya da damacana suyu ile ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Burada hijyen çok önemli, halkı düşünebilmek çok önemli"
şeklinde konuştu.

'Banyo yapamıyorum'

Evinde 2 haftadır su olmadığını belirten Figen Toprak,
"2 haftadan beri sularımız maalesef yok. Ne duş alabiliyoruz, ne tuvaletlerimiz temizlenebiliyor. Sağdan soldan sular alıp eve götürüyoruz. En kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Tüm ihtiyaçlarımızı hazır sularla karşılıyoruz şu anda. Bu şekilde devam ederse çok zorlanacağız. 2 haftadır banyo yapamıyorum. Devamlı ıslak mendiller kullanmak zorunda kalıyoruz. Belediyenin bir an önce çözüm bulmasını istiyorum"
ifadelerini kullandı.

Evinde hastası olduğunu ve hijyene önem vermesi gerektiğini anlatan Hilal Tırnavalı da
"Kardeşim evde ameliyatlı yatıyor. Hijyene çok önem vermemiz gerekiyor ama maalesef sular yok. En önemlisi tuvalet temizliği sıkıntılı. Bir insanın ihtiyacı olan su olmadan ne yapabiliriz. İhtiyaçlarımızı ya su satın alarak ya da böyle çeşmeden toplayarak karşılıyoruz"
dedi.

'İhtiyaçlarımızı çok zor gideriyoruz'

Sumru Cizre de yaklaşık 4 gün boyunca kişisel ihtiyaçlarını giderip, temizlik yapamadıklarını anlatarak,
"Çok mağdur kalıyoruz. Evimizde temizliğimizi yapamıyoruz. Yani bilmiyorum niye böyle? Çok iğrenç yani sapsarı, çamur gibi. O çamurlu suyla yemek de yapamıyorsunuz. Hijyen de sağlanmıyor. Çok zorlanıyoruz. Bunun çözülmesini istiyoruz. İhtiyaçlarımızı da çok zor gideriyoruz. Çok sıkıntı yaşadık. Sürekli marketten su almak zorunda kaldık"
diye konuştu.

İmamoğlu'nun 'arızalar azaldı' sözlerinin üstünden 24 saat bile geçmedi: Üsküdar'da bir İETT otobüsü daha yandı
İmamoğlu'nun 'arızalar azaldı' sözlerinin üstünden 24 saat bile geçmedi: Üsküdar'da bir İETT otobüsü daha yandı

İstanbullular her gün İETT'deki arızalar nedeniyle yollarda perişanlık yaşarken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün katıldığı canlı yayında İETT'deki arıza sayısında düşüş olduğunu iddia etmişti. İmamoğlu "Tamam arıza yapıyor. Arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık aslında." demişti. Bu açıklamanın üstünden daha 24 saat bile geçmeden, Üsküdar'da içinde yolcuların bulunduğu Taksim -Bostancı seferini yapan İETT otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Şoför Özen, dumanları fark ederek otobüsü cadde üzerinde durdurup yolcuların inmesini sağladı. Özen, yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmındaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde hasar oluştu.

Bakan Ersoy’dan CHP Genel Başkanı Özel’e sert cevap: Emek hırsızlığı yapma
Bakan Ersoy’dan CHP Genel Başkanı Özel’e sert cevap: Emek hırsızlığı yapma

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanın arıtma konusunda ’iftira attığını’ ve ’yalan söylediğini’ iddia etmişti. Özel’in bu ifadeleri üzerine Bakan Ersoy da bir açıklamada bulundu. İvedi ihtiyaç olduğu halde, turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesislerinin ilgili belediyeler tarafından yapılmadığını, söz konusu yatırımların Bakanlıkça yapıldığını belirten Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır" ifadelerini kullandı.


#CHP
#Edirne
#Edirne Belediyesi
#Su sıkıntısı
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