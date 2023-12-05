Edirne'de su krizi: Sokakta uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar isyan etti

"Bu ne kadar sürecek? Muhtemelen birkaç gün daha sürecek. Çünkü gerçekten çok zor bir işlem. Havalar iyi giderse 1-1,5 gün de sürebilir, havalar kötü giderse 3 gün de sürebilir. Söylediğimiz bu. Tamamen hava şartlarıyla ilgili bir durum. Uzmanlar buradalar, bu sistemi yapan firmanın uzmanları. Onların da dediği, bu kancanın burada kendiliğinden çıkması mümkün değil, milyonda bir ihtimal bile değil. İkisinin aynı anda çıkması hiç mümkün değil. Evet vatandaş kızıyor, tepkili anlıyoruz, hiç itirazımız yok ama burada gerçekten bir kasıt var. Bunun ne olduğunu da artık ortaya çıkarmak bizim değil adli makamların görevi"