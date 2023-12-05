Edirne'de su krizi: Sokakta uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar isyan etti

Aylardır kuraklığın yaşandığı Edirne'de 26 Kasım'da etkili olan yağışlı havanın ardından kentteki içme suyu şebekesinde sular, çamur renginde akmaya başladı.
Belediye Başkanı Recep Gürkan, gelişme üzerine ekiplerle birlikte içme suyunun alındığı Kırklareli Kayalıköy Barajı'na gidip inceleme yaptı. Gürkan, burada yaptığı açıklamada, içme suyunun alındığı boruların bağlı olduğu kancalardan kasıtlı olarak koparıldığını belirterek, sabotaj iddiasında bulundu. Kentte aynı süreçte bazı bölgelere de su verilemeyince bölge halkı tepki gösterdi.
Su kademeli olarak veriliyor
Su kesintileriyle ilgili Edirne Belediyesi Yeni İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde açıklama yapan Gürkan, Gürcistan'dan gelen ekiplerin cumartesiden itibaren Kayalıköy Barajı'nda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Borunun birini 25 metre derinlikte buldular. Diğerini de dün öğleden sonra buldular. Balonlarla borunun birini 7,5 metreye kadar çıkardılar. İkinci borunun da yerini tespit ettiler. Bugün ikinci borunun çıkarma işlemi başlayacaktı, ancak Kayalı'daki aşırı rüzgar ve yağıştan dolayı bugün yapamadılar. Şu anda her iki borudan da su alıyoruz ama dalgıçlar çalışacağı zaman o boruların su alımını mecburen durduruyoruz. Şehrimizdeki su sıkıntısının en temel nedeni bu. 18 kuyumuz tam kapasiteli çalışıyor. Zaten kuyularımız ihtiyacımızın yüzde 30'unu karşılıyor. Bu şekilde kademeli olarak suyu vermeye çalışıyoruz" dedi.