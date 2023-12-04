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Başarısız İmamoğlu ön seçimden kaçıyor

İBB Başkanlığı’na aday adaylığını açıklayan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun ön seçimden kaçtığını söyledi.

Erdal Kılınç
04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:38 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bülent Kerimoğlu.
Bülent Kerimoğlu.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Kerimoğlu, ön seçim yapılarak İBB bakan adayının belirlenmesi istedi. İmamoğlu’nun ihaleler, daire başkanlıkları ve kadrolar dağıttını bu yüzden ön seçimden kaçtığını söyleyen Kerimoğlu, “İmamoğlu başarısız, sorumluluklarını yerine getirmedi. Bugün görevde olan İBB Başkanı, zaten eğer başarıları varsa, zaten örgütünün sesini dinlemişse, zaten partimize karşı sorumluluğunu yerine getirmişse, kendisine verilen bu yetki ve sorumluluğu İstanbul halkının hizmetine kullanmışsa niçin ön seçimden kaçsın? Eğer örgütünü parayla, pulla, işle, makamla, bir takım siyasi heves ve heyecan dışı araç ve gereçlerle manipüle etmemişse niçin ön seçimden kaçsın?” ifadelerini kullandı. İmamoğlu hakkında “İYİ Partilileri genel sekreter, daire başkanı üst düzey bürokrat yaptıysa tabii ki ön seçimden kaçar” diyen Kerimoplu, İYİ Parti’yi ‘şantajcı’ olarak tanımladı ve “Seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız” ifadelerini kullandı.




#siyaset
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Bülent Kerimoğlu
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