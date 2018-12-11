Gündem Eğitime bot desteği
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Eğitime ‘bot’ desteği

Türkiye, çok yönlü dış politika kapsamında Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyde son yıllarda daha aktif bir politika izliyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kolombiya’nın El Charco Belediyesi’nin talebi üzerine TİKA bölgede yaşayan 300 öğrencinin okullarına ulaşımlarını sağlamak için Kapadokya ve Fatmagül adlı 2 bot temin etti.
Kolombiya’nın El Charco Belediyesi’nin talebi üzerine TİKA bölgede yaşayan 300 öğrencinin okullarına ulaşımlarını sağlamak için Kapadokya ve Fatmagül adlı 2 bot temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) eliyle yürütülen projelerle 2008-2018 yıllarında Latin Amerika'da başta eğitim, sağlık, tarım ve altyapı olmak üzere toplam 172 proje ve faaliyete imza atıldı. 2014’te bölgede ilk ofisini Meksika’da açan TİKA; 2015’te buna Kolombiya’nın başkenti Bogota'da açtığı ofisini ekledi.

BARIŞ SÜRECİNİN KALBİNE OKUL

TİKA’nın, Kolombiya'daki barış sürecinin en önemli uygulama bölgelerinden Orejon'da yaptırdığı okul ayrı önem taşıyor. Kolombiya'nın El Charco Belediyesinin merkezinden uzak bölgelerinde yaşayan 300 öğrencinin okula ulaşımlarını kolaylaştırmak için El Charco La Tribuna Okulunada iki bot temin edildi.

ATÜTÜRK OKULU VE CAMİ YENİLENDİ

Şili’de ise TİKA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016'da gerçekleştirdiği ziyaretinde yenilenmesi talimatı verdiği Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu’nu yeniledi. Eğitimin yanı sıra sağlık alanında da bölgeye verdiği desteği sürdüren TİKA, Kolombiya, Peru ve Brezilya'da çeşitli hastanelere tıbbi ekipman desteği sağladı. Surinam, Bolivya ve Guyana'da ise 3 ambulans tedarik edildi.

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