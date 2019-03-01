Gündem Eğitime darbe
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Eğitime darbe

8 yıllık kesintisiz eğitimle İmam-Hatiplerin orta kısmı kapatıldı, İmam-Hatiplilerin önü katsayı engeli ile kesildi. Tüm mesleki eğitime ağır darbe vurulurken, bir nesil de heba edildi. Sanayi, tarım, turizm, eğitim ve daha birçok alanda ara eleman sıkıntısı yaşandı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Üniversitede okuyan başörtülü öğrenciler okullara alınmadı.
Üniversitede okuyan başörtülü öğrenciler okullara alınmadı.

28 Şubat postmodern darbesinin estirdiği zulüm rüzgarı, kendisini en çok ‘eğitim’ alanında hissettirdi. Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) alınan kararlarla 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildi. Bununla birlikte İmam-Hatiplerin orta kısmı kapatıldı, tüm mesleki eğitime darbe vuruldu.

KATSAYI ENGELİ

  • Kadınlar başörtülü olduğu için okullara sokulmazken, imam hatiplilerin önüne üniversite yolunda da aşılmaz katsayı engelleri konuldu. Bu uygulama ile bir nesil heba edildi. Meslek okullarında öğrenci sayıları düştü, akademik başarılar azaldı. Sanayi, tarım, turizm, eğitim ve daha birçok alanda ara eleman sıkıntısı yaşandı.

İŞKENCE ODALARI

Üniversitede okuyan başörtülü ve sakallı öğrenciler okullara alınmadı. İkna odalarında, inançlarından vazgeçmeleri için baskı yapıldı. Birçoğu okulunu yarıda bıraktı. Okul birincilerine, başları kapalı diye diplomaları verilmedi. Liselerde öğretmenler fişlenip haklarında soruşturmalar açıldı. İHL’lerde inançlı, tesettürlü binlerce öğretmen görevden atıldı.

KANUNSUZLUK

  • Birçok memur, işçi, asker, polis eşleri kapalı olduğu için işten atıldı. Başörtülü olduğu için, resmi kurumlara alınmayanlar, oğlunun düğününe katılamayan asker ve polis aileleri, kapalı eşini askeri lojmana arabasının bagajında taşıyanlar, hastanelere alınmayan başörtülüler... Daha binlerce mazlum oluşturan kanunsuz uygulamalar.

AK PARTİ DÜZELTTİ

Eğitim hakkı ellerinden alınan öğrencilere 2011 yılında AK Parti döneminde üniversiteye geri dönme hakkı tanındı, 2014 Eylül’de kılık kıyafet düzenlemesinin ardından 5’inci sınıftan itibaren başörtüsü hakkı geri verildi. Bu düzenleme tek eğitim alanıyla sınırlı kalmadı kamuda çalışan kişilere de başörtüsü hakkı verildi.

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GÜNDEM
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