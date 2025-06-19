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Elazığ'da zehirli etçil sarıkız örümceği görüntülendi

Elazığ'da zehirli etçil sarıkız örümceği görüntülendi

11:2819/06/2025, Perşembe
IHA
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Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.
Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

Elazığ'da son zamanlarda havaların ısınmasıyla birlikte zehirli sarıkız örümceği görüntülendi.

Elazığ merkeze bağlı Güneykent Mahallesinde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında et yiyen örümcek olarak bilinen 'sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabiliyor ve zıplayabiliyor. Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.

#Elazığ
#Güneykent Mahallesi
#Sarıkız örümceği
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