Elebaşlarına kırmızı bülten

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık ile avukatları ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.
12 SANIĞA YAKALAMA
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Nur Pala, Eyüp Sever, Murat Bal, Hasan Turan, Ahmet Erdem, Abdulsittar Balsak, Gülşen Bahadır ve Gamze Zere Karadağ'ın bu hallerinin devamına karar verdi. Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da bulunduğu firari yakalamalı 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bu hususta işlem yapılmasına hükmetti.