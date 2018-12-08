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Elebaşlarına kırmızı bülten

Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da 6'sı polis 12 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 8'i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada, PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenlenmesine ve yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılması hususunda işlem yapılmasına karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vezneciler davasında PKK elebaşı teröristlere de kırmızı bülten çıktı.
Vezneciler davasında PKK elebaşı teröristlere de kırmızı bülten çıktı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 5 tutuklu sanık ile avukatları ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

12 SANIĞA YAKALAMA

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Mehmet Nur Pala, Eyüp Sever, Murat Bal, Hasan Turan, Ahmet Erdem, Abdulsittar Balsak, Gülşen Bahadır ve Gamze Zere Karadağ'ın bu hallerinin devamına karar verdi. Aralarında PKK'nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan'ın da bulunduğu firari yakalamalı 12 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar veren mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında ayrı ayrı tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkarılmasına ve bu hususta işlem yapılmasına hükmetti.

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