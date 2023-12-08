"Koskoca İstanbul'da üç günde bir tramvay bozuluyor. Eve gideceğiz ancak saat 23.00'te yetişiyoruz her akşam eve. Ne diyeyim ki ben, neyin açıklamasını yapayım? Yarım saattir bekliyoruz. Araba geliyor buraya. Bir tane gönderiyorlar, bütün millet binmeye çalışıyor. Binen bindi, binemeyen bizim gibi bekliyor."