Engelli kız ve annesinden Meral Akşener’e tepki: Bunlar HDP ile bir olan insanlar

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Bahçelievler’de esnaf ziyareti sırasında engelli kız ve annesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne Gülseren Duran, "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz" dedi.

Korumalar uzaklaştırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçelievler’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada Gülseren Duran ve tekerlekli sandalyedeki engelli kızı Gül Duran, Akşener’e tepki gösterdi. Anne kız korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

"Bunlar HDP ile bir olan insanlar"

Anne Gülseren Duran "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz. HDP 6’lı masa PKK destekçileri bunlara oy vermiyoruz. Liderimiz Erdoğan, başkası yok" dedi.

OYNAT 00:40 Meral Akşener'in Şanlıurfa konvoyu sosyal medyada tepki çekti İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Şanlıurfa ziyaretindeki konvoyu sosyal medyada tepkilere neden oldu. Her konuşmasında israfı bitireceğinden bahseden Akşener'in onlarca araçtan oluşan konvoyunu İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, resmi twitter hesabından paylaştı. BiP'te paylaş

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