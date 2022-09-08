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POLİTİKA

Engelli kız ve annesinden Meral Akşener’e tepki: Bunlar HDP ile bir olan insanlar

Bahçelievler’de esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e engelli bir kız ve annesi "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Engelli kız ve annesinden Meral Akşener’e tepki: Bunlar HDP ile bir olan insanlar
Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Bahçelievler’de esnaf ziyareti sırasında engelli kız ve annesinin tepkisi ile karşılaştı. Anne Gülseren Duran, "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz" dedi.

Korumalar uzaklaştırdı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bahçelievler’de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu sırada Gülseren Duran ve tekerlekli sandalyedeki engelli kızı Gül Duran, Akşener’e tepki gösterdi. Anne kız korumalar tarafından alandan uzaklaştırıldı.

"Bunlar HDP ile bir olan insanlar"

Anne Gülseren Duran "Bunlar HDP ile bir olan insanlar oy vermiyoruz. HDP 6’lı masa PKK destekçileri bunlara oy vermiyoruz. Liderimiz Erdoğan, başkası yok" dedi.

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