Erciyes Dağı’nda kar kalınlığı 3 metreye ulaştı

İl merkezinde 2 gündür etkili olan kar yağışı yüksek yerlerde ve bazı ilçelerde yerini tipiye bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda da yağışın etkisi ile kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3 metreye kadar ulaştı. Erciyes Kayak Merkezi’nde pistlerin olduğu bölümlerde ise kar kalınlığı 2 metre 70 santimetre olarak ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. çalışanları ise şiddetli tipi nedeniyle mekanik tesislerin açık kalması için çalışma başlattı.