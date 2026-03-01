Yeni Şafak
Erciyes Dağı'nda kar kalınlığı 3 metreye ulaştı



Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. çalışanları ise şiddetli tipi nedeniyle mekanik tesislerin açık kalması için çalışma başlattı.
Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. çalışanları ise şiddetli tipi nedeniyle mekanik tesislerin açık kalması için çalışma başlattı.





İl merkezinde 2 gündür etkili olan kar yağışı yüksek yerlerde ve bazı ilçelerde yerini tipiye bıraktı. 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda da yağışın etkisi ile kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3 metreye kadar ulaştı. Erciyes Kayak Merkezi’nde pistlerin olduğu bölümlerde ise kar kalınlığı 2 metre 70 santimetre olarak ölçüldü. Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki Erciyes A.Ş. çalışanları ise şiddetli tipi nedeniyle mekanik tesislerin açık kalması için çalışma başlattı.


