Trabzon'da kar etkili oldu

Maçka,Tonya, Şalpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Dernekpazarı ile Çaykara ve Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl ve 2 bin 50 rakımlı Eski Zigana dağı geçidinde kar yağışı etkili oldu, etraf beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 ile 40 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.