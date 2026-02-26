Yeni Şafak
Trabzon'da kar etkili oldu

Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren soğuk hava ve yağışlı hava dalgası, Trabzon'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.
Doğu Karadeniz'de etkisini gösteren soğuk hava ve yağışlı hava dalgası, Trabzon'un yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahalle yollarını açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Maçka,Tonya, Şalpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Dernekpazarı ile Çaykara ve Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl ve 2 bin 50 rakımlı Eski Zigana dağı geçidinde kar yağışı etkili oldu, etraf beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 ile 40 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle bazı mahalle yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ve belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yetkililer sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



