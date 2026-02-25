Yeni Şafak
Trabzon'da göçük faciası kıl payı atlatıldı: Operatör kurtarıldı

17:4425/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Göçük altında kalan operatör ekiplerce sağ kurtarıldı.
Göçük altında kalan operatör ekiplerce sağ kurtarıldı.

Trabzon’da sahil dolgu alanında meydana gelen göçükte iş makinesiyle toprak altında kalan operatör, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sağ çıkarıldı. Akşam saatlerinde yaşanan olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kurtarılan operatör ekiplere teşekkür etti.

Trabzon'da sahil dolgu alanında meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan iş makinesinin içinde mahsur kalan operatör, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Akyazı Mahallesi'ndeki sahil dolgu alanında özel şirket tarafından yürütülen kazı çalışmaları sırasında, akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük nedeniyle operatör Mustafa Karpuz, yönetimindeki iş makinesiyle toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile Karpuz bulunduğu yerden çıkarıldı. Karpuz, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti. Göçük oluşan alanda güvenlik önlemleri alındı.



#Trabzon
#Kepçe
#Operatör
