Yayla evini mezara çevirmişlerdi: Katil zanlısı kardeşlerin cezası belli oldu

Trabzon'da arazi anlaşmazlığı kavgasında Arif (67)-Gülizar Altuntaş (61) çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ı (66) öldürüp, kaldıkları yayla evini de ateşe verdikleri suçlamasıyla yargılanan sanıklardan Mehmet Altuntaş (27) 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'Nitelikli hırsızlık' suçundan 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi Atilla Altuntaş (17) da toplam 27 yıl hapis cezası aldı.

Araklı ilçesi Haçovit Yaylası'nda, 21 Ağustos 2024’te Arif Altuntaş'a ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın söndürülürken, evde bulunan Arif ve Gülizar Altuntaş çifti ile kuzenleri Kasım Altuntaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evi yanıcı madde dökerek ateşe verdikleri değerlendirilen Arif Altuntaş'ın yeğeni Mehmet ile kardeşi Atilla Altuntaş ve akrabası M. A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Altuntaş kardeşler, tutuklanırken, diğer şüpheli serbest kaldı.





"Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum"

Yaylada 3 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Altuntaş kardeşler hakkında Trabzon 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu yargılanan Mehmet ve Atilla Altuntaş, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan Mehmet Altuntaş, pişman olduğunu belirtirken; suçsuz olduğunu öne süren Atilla Altuntaş ise "Özgürlüğüme kavuşmak, okuluma yeniden gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.





Kardeşe "yaş" indirimi

Mahkeme heyeti tarafından Mehmet Altuntaş, ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Nitelikli hırsızlık’ suçundan da 12 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Atilla Altuntaş da suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirimle 2 farklı suçtan toplam 27 yıl hapis cezası aldı.







